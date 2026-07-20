Jazz, flamenco, rock o sonidos del Mediterráneo: la música inunda el Real Alcázar este verano

Imagen de algunos de los artistas que actuarán esta semana. Ayuntamiento de Sevilla.

La Noches de los Jardines del Real Alcázar de Sevilla siguen llenando de música las veladas de verano.

La XXVII edición del ciclo afronta su quinta semana con una programación que, del 21 al 25 de julio, propone cinco conciertos en los que el jazz, el flamenco, el rock, la música clásica y los sonidos del Mediterráneo dialogan en uno de los escenarios más singulares de la ciudad.

La semana arrancará el martes 21 de julio con Pájaro Guitar Duo. Andrés Herrera 'El Pájaro' y Raúl Fernández llevarán al Alcázar 'Las Criaturas', un concierto para dos guitarras acústicas y voz que combina composiciones propias con versiones de canciones que han marcado su trayectoria.

Rock, surf, swing italiano y músicas de raíz se mezclan en una propuesta nacida de casi tres décadas de complicidad musical.

El miércoles 22 será el turno de la saxofonista sevillana Alicia Camiña, que presentará 'El jazmín de mi patio'.

Acompañada por la pianista Julia Dueñas Barragán y el baterista José Gómez, ofrecerá un repertorio de composiciones propias donde el jazz se funde con el flamenco desde la improvisación y la libertad creativa.

La artista, formada entre Sevilla y Berklee College of Music, llega avalada por una carrera internacional y un disco anterior que fue candidato a los Premios Grammy.

La programación continuará el jueves 23con el recital 'Génesis', del saxofonista Luis González Garrido y el pianista Orlando Bass.

El dúo propone un recorrido por los vínculos musicales entre España y Francia a través de compositores como Albéniz, Debussy, Falla, Poulenc, Fabien Waksman o Fernande Decruck, en un programa que une tradición, modernidad e intercambio cultural.

El viernes 24 llegará uno de los conciertos con mayor carga histórica. Alxaraf presentará 'La cuerda de tres hilos', un viaje por el legado musical de al-Ándalus que entrelaza la tradición sefardí, la herencia árabe y el flamenco.

El trío, formado por Vicente Gelo, Tino van der Sman y David Chupete, reivindica la música como punto de encuentro entre culturas a través de canciones tradicionales y composiciones propias.

La quinta semana se cerrará el sábado 25 de julio con la soprano Natalia Labourdette y el arpista José Antonio Domené, protagonistas de 'Nuit d'étoiles'.

El recital tenderá puentes entre la canción española y la 'chanson' francesa con obras de Ravel, Fauré, Debussy, Reynaldo Hahn y Manuel de Falla, en una propuesta que destaca por la delicadeza de la combinación entre voz y arpa.

Cinco noches, cinco propuestas y un mismo escenario. El Real Alcázar volverá a convertirse esta semana en un punto de encuentro entre culturas, estilos y épocas dentro de una programación que se prolongará hasta el 19 de septiembre y que mantiene a las Noches en los Jardines del Real Alcázar como una de las grandes citas musicales del verano sevillano.