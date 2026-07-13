¿Cuándo regresará el calor a Sevilla? A partir de esta fecha los termómetros volverán a marcar 40 grados

Un coche de caballos junto a un termómetro con más de 40 grados de temperatura..jpg María José López Europa Press

El alivio térmico que ha disfrutado Sevilla durante los últimos días tiene fecha de caducidad.

Tras un fin de semana marcado por un descenso de las temperaturas de hasta diez grados respecto a jornadas anteriores, la provincia volverá a enfrentarse al calor intenso a partir del viernes 17 de julio, cuando los termómetros rozarán de nuevo los 40 grados.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el mercurio alcanzará los 39 grados el mencionado viernes y subirá hasta los 41 grados durante el sábado 18 y el domingo 19, recuperando así el ambiente plenamente veraniego.

El cambio de tiempo ha permitido a los sevillanos disfrutar de unas noches poco habituales para esta época del año. Después de varias semanas de calor sofocante, muchos hogares han podido apagar el aire acondicionado durante la madrugada y dormir con las ventanas abiertas.

Incluso ha sido necesario recurrir a una sábana e incluso a alguna prenda de manga larga durante la noche, una imagen impensable apenas unos días antes.

Este descenso térmico ha venido acompañado de máximas mucho más contenidas, situándose alrededor de los 30 grados en la capital, muy lejos de los valores extremos registrados durante buena parte del inicio del verano. Sin embargo, esta tregua será breve.

Subida de los termómetros

La previsión de la Aemet apunta a un ascenso progresivo de las temperaturas a partir de mediados de semana. El jueves ya se alcanzarán valores cercanos a los 37 grados, antesala de un nuevo episodio de calor intenso que devolverá a Sevilla a registros habituales del verano en el valle del Guadalquivir.

Además de las máximas elevadas, volverán las noches tropicales. Durante todo el fin de semana, las temperaturas mínimas no bajarán de los 23 grados, lo que dificultará nuevamente el descanso, especialmente en zonas urbanas donde el efecto de la isla de calor mantiene el ambiente cálido hasta bien entrada la madrugada.

Aunque alcanzar o superar los 40 grados en julio no resulta excepcional en Sevilla, la rápida transición desde un ambiente casi primaveral a otro plenamente canicular volverá a poner a prueba la resistencia de los sevillanos.

La Aemet ya viene advirtiendo de un nuevo episodio cálido que afectará a buena parte de España durante la segunda mitad de la semana, favorecido por la entrada de una masa de aire muy cálido y la estabilidad atmosférica.

Ante este nuevo repunte térmico, las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de extremar las precauciones.

Se recomienda evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantener una hidratación constante y prestar especial atención a personas mayores, niños y enfermos crónicos, los colectivos más vulnerables frente a las altas temperaturas.

Así, el pequeño respiro que ha regalado el tiempo durante los últimos días llegará pronto a su fin. Sevilla volverá a mirar al termómetro con preocupación desde el viernes, cuando los 40 grados regresen al pronóstico y el verano recupere toda su intensidad.