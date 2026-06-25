Confirmado por la ley: Abandonar a tu mascota en la calle te puede costar hasta 200.000 € de multa

Imagen de un perro de raza Beagle abandonado en el campo-Cedida

Amanece en una carretera y un perro corre asustado tras el coche de su dueño, que acelera sin mirar atrás. Los coches pasan a toda velocidad y en un segundo, es atropellado.

Esta escena, que se repite demasiado en las carreteras españolas, ya no solo es una crueldad intolerable, sino también un acto que puede arruinar la vida de quien lo haga.

En España fueron abandonados 173.867 perros y 118.151 gatos, en 2025. Es decir, más de 785 abandonos al día, según el estudio «Él nunca lo haría» de la Fundación Affinity. Una cifra intolerable.

La crueldad de este acto es respuesta a la falta de concienciación con los animales, hoy en día muchas personas compran animales por simple postureo, hasta que necesitan vacunas, pasear y comida, lo que supone gastar dinero en la mascota.

Los ciudadanos todavía desconocen el verdadero impacto económico que puede tener la decisión de desentenderse de un perro o un gato en la vía pública o en mitad de la naturaleza.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 refleja una política de tolerancia cero frente a estas conductas que ponen en riesgo la vida de los seres vivos. También es de destacar que la sensibilidad social ha empujado a endurecer las leyes para frenar el abandono.

La actual Ley de Bienestar Animal recoge de forma clara que el abandono de un animal constituye una de las infracciones más graves contempladas en todo el marco jurídico vigente.

La normativa establece un sistema de sanciones que van desde los 10.001 euros hasta los 50.000 euros.

La multa puede ir escalando de forma progresiva según las circunstancias del abandono, el sufrimiento del animal o el peligro generado para otras personas, alcanzando un límite máximo de 200.000 euros de sanción. Si el animal presenta marcas evidentes de maltrato previo, la penalización económica escala directamente hacia su techo legal.

La situación para el infractor se complica todavía más si el abandono provoca la muerte del animal o un accidente de tráfico con víctimas. En ese momento, la sanción económica es el menor de los problemas.

El Código Penal tipifica estos escenarios como delitos graves de maltrato animal, conllevando penas de prisión de hasta 24 meses e inhabilitación especial para la tenencia de cualquier mascota.

El objetivo de estas medidas tan severas es acabar con una práctica que llena los refugios municipales y las instalaciones de las asociaciones protectoras de animales.

Las autoridades insisten en que tener un animal de compañía exige una responsabilidad absoluta y que deshacerse de él de mala manera arruina por completo la economía del infractor.

Tener un animal, sea cual sea, requiere dedicación y compromiso. Quien abandona se enfrenta a una sanción económica difícil de superar.