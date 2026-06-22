Entró en vigor: Si tienes hasta 35 años, puedes solicitar hasta 15.000€ para comprar tu primera vivienda

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados-EP

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 entra en vigor con subvenciones directas para jóvenes, pero la medida incluye un límite que deja fuera a las grandes ciudades.

Comprar una primera vivienda con una ayuda directa del Estado de hasta 15.000 euros ya es una realidad regulada por el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La medida forma parte del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 diseñado por el Ministerio de Vivienda.

Sin embargo, el acceso a este dinero público no es universal y está fuertemente condicionado por la ubicación del inmueble.

La ayuda está pensada de forma exclusiva para jóvenes de hasta 35 años. El plan estatal establece un tope máximo de 15.000 euros por vivienda, con un límite claro, la subvención no puede superar bajo ningún concepto el 20% del precio de adquisición del inmueble.

Por tanto, para recibir la cuantía máxima, la vivienda debe costar al menos 75.000 euros. Si el valor es inferior, el montante estatal se reduce de manera proporcional.

El verdadero filtro de la medida es geográfico y demográfico. La ayuda sólo se concede si la vivienda está ubicada en municipios de hasta 10.000 habitantes.

Excepcionalmente, las comunidades autónomas pueden ampliar este límite a localidades de hasta 20.000 habitantes si justifican que el municipio sufre una pérdida progresiva de población.

Este corte va a dejar fuera a muchos pueblos andaluces que se pasan del límite por muy poco. Por ejemplo, municipios como Villacarrillo (Jaén) o La Puebla de Cazalla (Sevilla) tienen entre 10.500 y 11.000 habitantes.

Esto significa que los jóvenes que residen en dichas localidades se quedarán sin ayuda a menos que la Junta de Andalucía justifique que están perdiendo población.

La situación es todavía peor para las localidades que superan por la mínima el tope máximo de los 20.000 vecinos.

Ciudades como Baeza (Jaén) o Marchena (Sevilla), que tienen poco más de 21.000 habitantes, quedan excluidas de golpe y sin opciones.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido el impacto de esta medida en el ámbito rural, "Estas subvenciones permitirán que un mayor número de jóvenes pueda beneficiarse y responden a la necesidad de adaptar la política de vivienda a la realidad demográfica actual, evitando que más territorios se queden atrás" destaca Rodríguez.

Con esto, el Ejecutivo busca atajar el doble problema del acceso residencial juvenil y el abandono de los pequeños municipios.

Para acceder a estos fondos, el solicitante no puede ser propietario de ninguna otra vivienda en territorio nacional y el inmueble adquirido debe convertirse en su residencia habitual y permanente.

La ministra Rodríguez ha destacado que el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 supondrá triplicar la inversión estatal hasta los 7.000 millones de euros, una cifra inédita destinada a reforzar las políticas públicas.

Respecto al diseño de estas ayudas, la titular de Vivienda ha insistido en que "la vivienda debe ser el quinto pilar del Estado del bienestar", equiparándola a la educación, la sanidad, las pensiones y la dependencia.

Serán las comunidades autónomas las encargadas de abrir las convocatorias específicas en sus respectivos boletines oficiales durante los próximos meses, concretando los plazos de solicitud, la documentación requerida y las entidades bancarias colaboradoras para tramitar la ayuda.