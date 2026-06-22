Confirmado por el Gobierno: este es el precio que pagarás por los medicamentos según tu renta

Una farmacéutica atiente a un cliente en su establecimiento |EUROPA PRESS

El Gobierno ha confirmado un cambio importante en el sistema de copago farmacéutico que afectará directamente al bolsillo de millones de españoles.

La nueva reforma modifica la cantidad que cada ciudadano deberá pagar por sus medicamentos en función de su nivel de renta y establece nuevos topes mensuales para reducir el gasto en los hogares con menos ingresos.

La medida ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Con ella, el Ejecutivo busca hacer más progresivo el sistema y adaptar las aportaciones a la situación económica real de cada contribuyente.

Hasta ahora, el modelo de copago diferenciaba entre pocos tramos de ingresos, lo que generaba situaciones en las que personas con rentas muy distintas acababan realizando aportaciones similares. Con la nueva regulación, el esquema se amplía y fija una mayor gradación.

En el caso de las personas en activo, quienes tengan ingresos inferiores a 9.000 euros anuales seguirán abonando el 40% del precio del medicamento, aunque con un límite máximo de 8,23 euros al mes.

Para las rentas comprendidas entre 9.000 y 17.999 euros, ese porcentaje se mantiene, pero el tope mensual sube hasta 18,52 euros.

Los ciudadanos con ingresos entre 18.000 y 34.999 euros deberán asumir el 45% del precio del fármaco y tendrán un máximo de 61,75 euros mensuales. A partir de 35.000 euros, desaparecen algunos límites y aumentan progresivamente las aportaciones.

También habrá cambios para los pensionistas. Aquellos con rentas inferiores a 18.000 euros pagarán el 10% del medicamento con un máximo de 8,23 euros al mes.

En rentas intermedias, el límite subirá de forma gradual, mientras que quienes superen los 100.000 euros anuales podrán llegar a abonar hasta el 60% del precio del tratamiento.

Pese a la reforma, varios colectivos seguirán completamente exentos del copago. Entre ellos se encuentran los beneficiados por el Ingreso Mínimo Vital, pensionistas no contributivos, desempleados sin prestación y personas en situaciones de especial vulnerabilidad.

Desde el Ministerio de Sanidad sostienen que la reforma responde a una necesidad creciente de proteger a los pacientes con tratamientos crónicos o de larga duración, especialmente en un contexto marcado por el aumento del coste de vida.

La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió la medida asegurando que el objetivo es “blindar la equidad en el acceso a los medicamentos” y evitar que “la situación económica de una familia determine si puede seguir o no un tratamiento”.

La reforma llega además en un momento de tensión en los servicios públicos, con movilizaciones recientes en sectores como la educación y la sanidad.

Según la previsión económica del decreto, el impacto presupuestario previsto supera los 265 millones de euros.