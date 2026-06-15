Los expertos coinciden: vivir a 30 minutos de la capital te ahorra la mitad del sueldo

Una motocicleta circula junto a un autobús de Tussam en el Paseo de Colón.-EP

El encarecimiento de la vivienda continúa siendo el principal quebradero de cabeza para los ciudadanos, en el centro de las principales ciudades españolas el metro cuadrado ha alcanzado su límite histórico este año, obligando a miles de ciudadanos a buscar alternativas habitacionales viables fuera de los cascos urbanos.

Los últimos datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana confirman una brecha de precios sin precedentes.

Según los informes sectoriales de este primer semestre de 2026, residir en los municipios de la periferia metropolitana reduce el coste de la vivienda hasta casi un 50%.

Esta diferencia de coste está transformando por completo la planificación económica de las familias españolas.

El ejemplo más claro de este fenómeno se encuentra en la provincia de Sevilla.

Mientras la capital roza los 700.000 habitantes en un mercado saturado, la vecina localidad de Dos Hermanas supera ya los 146.000 empadronados debido a este trasvase de población.

Los datos del último informe de precios de Idealista reflejan el motivo económico de este éxodo. Comprar una vivienda en Sevilla capital cuesta una media de 2.825 euros por metro cuadrado, una cifra que se desploma hasta los 1.657 euros en el municipio nazareno.

La brecha es todavía más profunda si se compara el centro histórico sevillano, donde el metro cuadrado alcanza un récord de 4.235 euros

Comprar o alquilar un inmueble en los distritos céntricos de las grandes ciudades ya absorbe, de media, más del 60% de los ingresos mensuales de un trabajador. Los expertos financieros llevan tiempo advirtiendo de que esta situación resulta insostenible para la economía doméstica.

Pese a ello, el panorama cambia drásticamente al desplazarse apenas unos kilómetros hacia la periferia.

Los datos de los portales inmobiliarios de referencia (Idealista o Fotocasa) confirman que el precio por metro cuadrado cae de forma directa a medida que nos alejamos de las zonas masificadas.

Residir en un municipio situado a media hora en transporte público o vehículo privado de la capital permite reducir los gastos fijos asociados al hogar de manera drástica. Este desplazamiento se traduce en un alivio financiero inmediato para el bolsillo.

Las administraciones locales también están detectando un incremento notable en los municipios cercanos a las grandes capitales, como Madrid, Barcelona, Málaga o Sevilla.

Tomar esta decisión implica valorar otros factores cotidianos como el tiempo dedicado al trayecto diario hacia el puesto de trabajo. No obstante, la consolidación definitiva de los modelos de teletrabajo disminuye notablemente el impacto de la distancia.

La diferencia económica mensual es tan grande que compensa con creces el coste de los abonos de transporte o el combustible necesario para los desplazamientos.

La tendencia parece que va a mantenerse estable de cara a los próximos meses de este año. La presión turística y la escasez de oferta residencial nueva en los centros urbanos siguen empujando los precios al alza, asegurando las zonas más céntricas solo para las rentas más altas.

Para los jóvenes que buscan emanciparse o las parejas que desean ampliar su espacio, la periferia ya no es una opción secundaria. Se ha convertido en la única vía real para acceder a un inmueble digno sin comprometer la cuenta bancaria.