Pablo Alborán elige la Plaza de España para estrenar su nueva canción: el malagueño regala a Sevilla ‘Tiempos bonitos’

Pablo Alborán ha conseguido emocionar a toda la Plaza de España. También hacer bailar.

El artista malagueño ha sido el protagonista absoluto de la noche de este viernes en el monumento de Aníbal González, demostrando por qué es uno de los artistas más reconocidos del pop español.

Miles de personas han alabado sus canciones. Todas y cada una de ellas. También 'Tiempos bonitos', el nuevo tema que el artista ha decidido estrenar en la capital hispalense. "Lo terminé ayer, espero que os guste", aseguró.

Alborán ha logrado que Sevilla cante a la esperanza, cante al recuerdo y cante a la vida. Esa que "es bonita" y "hay que vivir".

El público se ha entregado por completo. No solo en cada una de sus letras, sino también cada uno de los piropos que el andaluz le ha tirado a la tierra en la que ha actuado esta noche.

El espectáculo organizado de la mano de Icónica Santalucía Sevilla Fest comenzaba de lo más rompedor.

Después de subir los decibelios con 'Clickbait', 'Tabú' le tomó el relevo. El repertorio que tanto aclamó el público siguió con 'Me quedo' y 'Vamos de aquí'.

Bailes, manos al aire, palmas y oles. Nada faltó en una de las noches más esperadas en la capital andaluza.

La conexión entre el artista y sus seguidores fue absoluta. 'No vaya a ser', '¿Qué tal te va?' y 'Tanto' provocaron una nueva ovación colectiva. El público lo vitoreó una y otra vez. Sin miramientos.

Uno de los momentos más especiales llegó con 'Mis 36'. Un Alborán solo en el escenario, con la única compañía de su piano. Tras este íntimo instante con las teclas llegó el turno de 'Planta 7', otra de las emotivas del nuevo álbum 'KM0'.

Esta vez, la letra no iba dedicada a ninguna pareja ni ningún familiar, sino a " todas las personas que cuidan, hora tras hora y día tras día, la vida de otros desde un hospital".

La emoción continuó creciendo con 'Algo de mí', 'Perfectos imperfectos' y 'Tu refugio'. Después llegó 'Dónde está el amor', en una interpretación muy especial en la que el cantante compartió protagonismo con varios asistentes. Para elegirlos, Pablo Alborán tiró de su ya habitual 'casting' a base de pancartas.

Sevilla fue la elegida para la primicia. Alborán se decantó por Icónica Santalucía Sevilla Fest para presentar en sociedad 'Tiempos bonitos', una canción que, según explicó, terminó apenas el día anterior. Un regalo inesperado para sus seguidores que fue recibido con entusiasmo y curiosidad a partes iguales. La canción, tal y como su propio autor aseguró, ha llegado para rendir al verano.

La intensidad regresó con 'Saturno', que alumbró la Plaza de España a base de las luces de los asistentes, bajando las estrellas hasta la pista del escenario.

"'S' de Saturno, de Sevilla y de 'Solamente tú'". Así arrancó otro de sus esperados éxitos.

Todo quedó prácticamente enmudecido mientras el cantante interpretaba parte del tema a capela. Durante unos segundos solo se escuchó su voz, hasta que el silencio fue roto por una cascada de aplausos y nuevos 'oles' que estremecieron el monumento de Aníbal González.

"Siempre estaré para Sevilla", afirmó el artista en uno de sus mensajes más aclamados de la velada. Una declaración de amor a una ciudad que le respondió con una entrega absoluta.

La sorpresa llegó con la irrupción de Carmen Ferré, una de las voces que lo acompañaron durante La Voz, sobre el escenario, un momento que añadió un ingrediente inesperado a una jornada ya inolvidable.

En la recta final, Alborán encadenó algunos de los temas más esperados de su carrera: 'Por fin', 'KM0', 'Prometo', 'Copiloto' y 'Vívela'. El ambiente festivo se apoderó definitivamente de la Plaza de España con 'La fiesta', antes de afrontar un desenlace cargado de emoción.

'Vivir', 'La vida' y 'Si quisieras' pusieron el broche a un concierto que confirmó, una vez más, la extraordinaria relación entre Pablo Alborán y Sevilla.

Más de dos horas de música, emociones y complicidad que quedarán grabadas en la memoria de las miles de personas que abarrotaron la Plaza de España para disfrutar de uno de los grandes nombres del pop español.