Es oficial: cobrar en negro un alquiler vacacional te puede costar como mínimo 1.500 euros

Candados en viviendas turísticas del centro de Sevilla. / Foto: María José López - EP

El mensaje de Hacienda es hoy más contundente que nunca para los arrendadores. Cobrar un alquiler turístico "en negro", sin declararlo en la renta, se considera una infracción grave que conlleva sanciones económicas muy importantes.

Los expertos tributarios advierten que la multa mínima por ocultar estos ingresos parte de los 1.500 euros. Esta cantidad puede aumentar rápidamente dependiendo del volumen de dinero no declarado y de la reincidencia del propietario.

La respuesta de este control fiscal está en el cruce masivo de datos automatizado. Hacienda cuenta ahora con algoritmos de última generación capaces de identificar movimientos sospechosos en tu cuenta.

Uno de los mecanismos principales es el seguimiento del famoso Modelo 179. Esta declaración obliga a plataformas como Airbnb o Booking a informar trimestralmente sobre las propiedades que utilizan sus servicios y los ingresos generados por cada titular.

La Agencia Tributaria analiza el consumo de suministros de las viviendas. Si un inmueble que figura como vacío o residencial muestra un gasto de luz, agua y gas propio de una actividad comercial continua, las sospechas se activan automáticamente.

El sistema incluye la comparación de las declaraciones de renta del propietario con el capital que entra en sus cuentas bancarias. Cualquier descuadre pone al dueño bajo el foco.

No debemos olvidar que, además de las sanciones económicas, Hacienda tiene potestad para solicitar la baja del número de registro turístico del inmueble. Esto impediría que la vivienda pudiera seguir anunciándose en plataformas digitales, cerrando la vía de negocio por completo.

Si tienes un apartamento destinado a este fin, la recomendación de los asesores es clara, regulariza tu situación lo antes posible. Incluir estos ingresos en tu próxima declaración de la renta es la única forma de dormir tranquilo y evitar sorpresas desagradables en tu cuenta bancaria.

El fraude fiscal en el sector inmobiliario es una de las prioridades del Plan de Control Tributario para este año. Con las herramientas digitales actuales, el margen de maniobra para los propietarios que operan fuera de la legalidad es prácticamente inexistente.

La tecnología ha permitido que el rastreo sea mucho más exhaustivo que hace apenas unos años, dejando muy poco espacio para el error humano o la ocultación intencionada.

La transparencia es, ahora mismo, lo más rentable para cualquier propietario de un alquiler vacacional.

El mercado de pisos turísticos vive un momento de cambios importantes tras la llegada del nuevo registro estatal. Poner orden en el sector se ha convertido en la prioridad absoluta durante este año.

España cuenta hoy con 329.764 viviendas de uso turístico. Esto supone una bajada del 12,4% si comparamos el dato con el volumen total registrado el año pasado.

Estamos ante la caída más grande desde que hay datos oficiales, provocada por un control mucho más estricto de Hacienda y por las nuevas normas de los ayuntamientos.

El sector se aleja así de los máximos de 2024 para avanzar hacia un modelo mucho más vigilado.