Sevilla se convierte en parada del Año del Turismo Cultural de Cataluña

Casa Guardiola acogió un acto dedicado a la cultura catalana en el que se presentó el Año del Turismo Cultural de Cataluña. De esta forma, Sevilla se convirtió en una de las paradas destacadas de la iniciativa.

Turismo de la Generalitat de Catalunya ha llevado a cabo esta acción para posicionar la comunidad como un destino de turismo de calidad y lleno de cultura, coincidiendo con una confluencia excepcional de efemérides como el Año Gaudí, el Año Pau Casals, el Año Cerdà y la capitalidad mundial de la arquitectura de Barcelona. Todo ello permite explicar el destino desde el arte, la música, el pensamiento y la creatividad contemporáneas.

El evento, que combinó cultura, gastronomía y networking, reunió a representantes de sector turístico, cultural y a reconocidas figuras de diferentes ámbitos.

La velada contó con la presencia de Núria Perich, responsable del mercado español y portugués de la Agencia Catalana de Turismo; Maria San Millán, como representante del Patronato de Turismo de la Diputación de Barcelona y Paula Ginés en nombre del Patronato de Turismo Costa Brava Pirineu de Girona, además de profesionales del mundo del turismo, la cultura, la gastronomía, la empresa y la televisión.

Núria Perich destacó "el carácter vivencial, participativo e inmersivo de la cultura catalana así como la propuesta de ser una cultura que se vive, no únicamente que se contempla confirmó la importancia de Andalucía como mercado emisor hacia Catalunya, invitando a todos los presentes a visitar el destino y descubrir aquellas propuestas menos conocidas durante este 2026".

Como broche final de la presentación, los asistentes pudieron disfrutar del cóctel gastronómico elaborado por el chef con Estrella Michelin Oriol Rovira (restaurante Els Casals, en Sagàs, provincia de Barcelona) y de la sommelier de La Gastronòmica (Palamós, Girona) Clara Antúnez quienes pusieron en valor los pilares de la cocina catalana representados por los productos de sus territorios: sostenibilidad, tradición, innovación y excelencia.

Además de degustar los platos y los vinos representativos de Catalunya, los invitados pudieron conocer algunos de los productos esenciales de la despensa catalana a través de varios espacios dedicados al vino, el cava, el aceite y el pan.

Con esta acción, Catalunya continúa posicionándose como un destino de referencia para quienes buscan experiencias de viaje auténticas y sensoriales, especialmente entre el público valenciano, un mercado emisor de proximidad cada vez más interesado en el turismo cultural y gastronómico.