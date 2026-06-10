Entró en vigor: Las familias que gasten más del 40% en el alquiler tendrán prioridad para las ayudas de educación

Las familias que sufren una asfixia financiera por el alquiler de su vivienda tendrán preferencia en las ayudas de comedor, libros y transporte para el periodo 2026/2027, rompiendo con los tradicionales límites estáticos de renta.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la entrada en vigor del nuevo decreto que cambia el método de concesión de las becas públicas para el próximo curso escolar 2026/2027.

La gran novedad es que, a partir de este mes de junio de 2026, la administración priorizará el esfuerzo financiero que realiza cada hogar para pagar su vivienda.

Si el coste del arrendamiento significa más del 40% de los ingresos netos de la unidad familiar, el alumno escalará de forma automática a los primeros puestos de los listados de ayudas. Esta medida busca adaptar las ayudas públicas a la realidad del mercado inmobiliario actual.

Hasta ahora, los baremos oficiales medían los ingresos brutos, pero ignoraban el impacto real que los precios del alquiler provocan mensualmente en las cuentas de las familias.

Los beneficiarios tendrán acceso preferente a las becas de comedor escolar durante todo el calendario lectivo, así como a las partidas destinadas a libros de texto, material didáctico digital y bonos de conectividad.

Este blindaje se extiende también a los cheques de transporte para etapas no obligatorias.

De este modo, los alumnos de Bachillerato y Formación Profesional tendrán garantizado el desplazamiento gratuito si sus familias soportan alquileres elevados. El objetivo de la normativa es evitar el abandono escolar, impidiendo que el coste de la vivienda obligue a recortar en la formación de los estudiantes.

Para que la solicitud sea aceptada, el sistema exigirá un control documental estricto.

Los ministerios de Educación y Hacienda han diseñado un cruce de datos en tiempo real que fiscalizará cada expediente con el fin de evitar fraudes y asegurar el destino de las partidas presupuestarias.

Será obligatorio que el ciudadano demuestre la regularidad del arrendamiento.

Para ello, se deberá aportar el contrato formal registrado en el organismo autonómico de vivienda correspondiente, acompañado de los extractos bancarios que acrediten el pago de las últimas seis mensualidades consecutivas.

Cualquier desajuste en las cuantías declaradas o la falta de justificación digital provocará la exclusión del sistema de prioridad.

La normativa estatal deja fuera de este marco a los subarriendos no regulados y al alquiler de habitaciones sueltas que no dispongan de un contrato debidamente registrado.

El actual escenario de vulnerabilidad familiar coincide con la preocupación de la comunidad educativa por las tasas de absentismo escolar y la falta de escolarización temprana.

En los entornos más vulnerables, el absentismo llega a afectar a entre el 1% y el 3% del alumnado en las etapas obligatorias de Primaria y Secundaria. La inestabilidad económica y la falta de recursos se consolidan como los principales detonantes de este abandono.

Con el proceso de matriculación ya en marcha, la transparencia en los recibos bancarios será el requisito clave para acceder a estas ayudas.