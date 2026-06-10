Confirmado por el Gobierno: El Estado te paga hasta el 80% de la reforma de tu casa si quieres ahorrar energía

Ya no hay excusas para reformar tu casa. El Boletín Oficial del Estado (BOE) acaba de confirmar lo que muchos propietarios esperaban para dar el paso definitivo hacia un modelo de hogar sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

El plan se basa en una inyección económica que llega directamente desde la Unión Europea, con un presupuesto histórico de 3.420 millones de euros.

Puedes solicitar a tu Comunidad Autónoma la subvención directa de los fondos Next Generation, que cubre hasta el 80% del coste de la obra, siempre y cuando logres un ahorro energético superior al 60%.

Bruselas asume así el porcentaje más pesado de la inversión, logrando que el propietario solo tenga que aportar una pequeña parte del capital total.

La clave está en que la ventanilla para certificar estas reformas expira este mismo mes de junio de 2026, concretamente el 30 de junio. Por ello, el Ejecutivo ha lanzado un salvavidas fiscal de última hora.

El Ministerio de Hacienda ha prorrogado las deducciones del IRPF hasta el 31 de diciembre de 2026 tras el último decreto anticrisis. Esto significa que las obras pagadas este año se desgravarán en la Renta de 2027.

El ahorro en tu Renta dependerá de tu "impacto verde". Hacienda te devolverá un 20%, hasta 5.000 € por mejoras básicas como cambiar ventanas, y un 40% si recortas el consumo energético.

Finalmente, el premio gordo del 60%, hasta 15.000 euros si la reforma va destinada a una rehabilitación integral en toda tu comunidad de vecinos.

Pero no vale cualquier obra en el domicilio. El programa está pensado exclusivamente para intervenciones que influyan en el recibo de la luz y el gas de forma drástica.

Entre las reformas permitidas destaca el cambio de ventanas obsoletas por sistemas con rotura de puente térmico. También se financia la sustitución de calderas por aerotermia y la instalación de placas solares fotovoltaicas.

Cuidado, porque un despiste burocrático puede echar todo por tierra. Necesitas la documentación desde el primer minuto.

El ciudadano debe contar obligatoriamente con dos Certificados de Eficiencia Energética oficiales. El primero debe estar emitido por un técnico, antes de que empiece la obra.

El segundo se redactará al concluir la obra. Sin este doble documento que demuestre el porcentaje real de ahorro en la vivienda, la Agencia Tributaria rechazará la deducción.

Los inspectores mirarán con lupa el método de pago. Está completamente prohibido abonar las facturas en dinero en efectivo; todo debe pasar por transferencia bancaria o tarjeta.

Con el reloj de los fondos Next Generation en contra y la prórroga fiscal asegurada hasta final de año, el momento de reformar es ahora, además de sumar un grano de arena en la lucha contra el ya irreversible cambio climático.