Es oficial: esta famosa playa de Andalucía pierde la bandera azul por la calidad del agua

La playa de Puerto Banús-Levante, en Marbella, ha perdido la Bandera Azul en la edición de 2026, poniendo fin a varios años consecutivos en los que había contado con uno de los reconocimientos medioambientales y turísticos más prestigiosos del litoral español.

La decisión ha supuesto una de las principales novedades negativas para las playas andaluzas este año, en una comunidad que, sin embargo, ha aumentado el número total de galardones concedidos.

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), entidad responsable de otorgar las Banderas Azules en España, ha excluido a Puerto Banús-Levante del listado de playas distinguidas para 2026.

Marbella mantiene ocho banderas azules en sus playas y dos en sus puertos deportivos, pero pierde este emblemático enclave del litoral marbellí.

Aunque ADEAC no ha hecho público un informe detallado sobre las causas concretas que han motivado la retirada del distintivo en esta playa, la organización evalúa cada año aspectos como la calidad del agua de baño, la seguridad, la accesibilidad, los servicios disponibles y la gestión medioambiental.

El incumplimiento de cualquiera de estos criterios puede provocar la pérdida de la Bandera Azul.

Entre los factores que más peso tienen en la evaluación destaca la calidad del agua. De hecho, ADEAC exige que las playas mantengan niveles de excelencia en los análisis realizados durante varias temporadas consecutivas.

En otros puntos de España que han perdido la Bandera Azul en 2026, como la playa del Cabanyal, en Valencia, la causa señalada ha sido precisamente que la calidad del agua no alcanzó el nivel de excelencia requerido, pese a seguir siendo apta para el baño.

Además de los parámetros relacionados con el agua, la organización también revisa la presencia de socorristas, la información ambiental ofrecida a los usuarios, la accesibilidad para personas con movilidad reducida, la limpieza de la arena y la correcta gestión de residuos.

La pérdida de la Bandera Azul no implica necesariamente que la playa sea insegura o que no pueda utilizarse para el baño. Sin embargo, sí supone que, según los criterios de evaluación de ADEAC, no ha alcanzado el nivel de excelencia exigido para mantener el distintivo durante esta edición.

Puerto Banús-Levante era una de las playas más reconocidas de la Costa del Sol y su salida del listado supone uno de los cambios más significativos en el mapa de Banderas Azules de Andalucía en 2026.