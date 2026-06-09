Entró en vigor: No pueden multarte por cerrar un balcón después de 4 años en esta comunidad autónoma

Cartel de se vende en el balcón de un piso en Palma.-EP

Si has cerrado tu balcón o terraza sin pedir la licencia municipal, la administración local ya no podrá ponerte una multa si han pasado cuatro años.

Esta tregua de cuatro años para no recibir multas por cerrar tu terraza sin licencia afecta a quince de las diecisiete comunidades autónomas, incluida Andalucía.

Solo se libran el País Vasco y Navarra, que gestionan sus propios datos de urbanismo y catastro de manera independiente a través de sus administraciones Forales.

En el resto del país, si has hecho esta obra sin pedir el permiso municipal, la administración local ya no podrá tocarte el bolsillo una vez superado ese plazo.

Hay que tener cuidado con un detalle, que pasen los cuatro años no significa que el cerramiento quede legalizado de forma automática.

La obra se queda en una situación administrativa bastante incómoda, conocida técnicamente como "fuera de ordenación" dentro del plan de urbanismo. Esto implica que, aunque no te obligarán a desmontarla ni te tocarán el bolsillo, no podrás hacer nuevas reformas de ampliación en esa zona de la vivienda.

Hoy en día, las inspecciones con imágenes de satélite y los drones son las herramientas del ayuntamiento para cazar estas alteraciones a tiempo.

Utilizan imágenes satelitales, que comparan automáticamente las fotos de tu edificio de un año para otro. Si el sistema detecta un cambio de color o un brillo sospechoso de aluminio donde antes había un balcón abierto, salta una alerta en el ordenador municipal de la Gerencia Regional o Territorial del Catastro de tu provincia.

Si el municipio detecta el cerramiento e inicia el expediente, los cuatro años se paran.

A partir de ahí, el proceso sigue adelante, obligando al dueño a desmontar todo el aluminio o cristal y a pagar una sanción económica.

El perdón del ayuntamiento tampoco te protege de las quejas y las denuncias internas de tu propia comunidad de propietarios, si es que las hay.

Aunque hayan pasado cuatro años, los vecinos del edificio mantienen el derecho de reclamar el derribo por la vía civil. La Ley de Propiedad Horizontal exige la unanimidad de la junta para cualquier reforma que altere la estética o la fachada común del bloque.

En este caso, el plazo para que la comunidad te demande en los juzgados es mucho más amplio si consideran que se ha roto el diseño del edificio.

Superar los cuatro años te salva de las garras y las multas de la administración local, pero no soluciona un posible lío con tus propios vecinos.

Además, hay que tener en cuenta que si el piso cambia de manos, el nuevo comprador heredará esta situación irregular de forma automática. Este seguirá asumiendo el riesgo de tener un espacio sujeto a posibles reclamaciones futuras por parte del resto de los vecinos del edificio.