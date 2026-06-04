Confirmado por la ley: tener a trabajadores contratados en categorías inferiores está multado con hasta 7.500€

Las empresas que mantienen a trabajadores contratados en una categoría profesional inferior a las funciones que realmente desempeñan pueden enfrentarse a sanciones económicas de hasta 7.500 euros.

Así lo contempla la normativa laboral española, que considera una infracción grave incumplir las obligaciones derivadas de la clasificación profesional de los empleados cuando ello supone una vulneración de sus derechos laborales.

Esta situación es más frecuente de lo que muchos trabajadores creen. Un ejemplo habitual es el de empleados contratados como auxiliares administrativos que, en la práctica, coordinan equipos, supervisan tareas, organizan turnos o asumen responsabilidades propias de categorías superiores.

Aunque el contrato refleje una determinada categoría profesional, la legislación establece que lo relevante son las funciones efectivamente realizadas en el puesto de trabajo.

El Estatuto de los Trabajadores regula la clasificación profesional y reconoce el derecho de los empleados a desempeñar funciones acordes con el grupo profesional asignado.

Cuando una empresa encomienda de forma habitual tareas correspondientes a una categoría superior sin reconocerla ni retribuirla adecuadamente, el trabajador puede reclamar tanto el reconocimiento de su verdadera categoría como las diferencias salariales generadas.

Además de las reclamaciones individuales, la Inspección de Trabajo puede intervenir cuando detecta este tipo de prácticas. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) prevé multas para las empresas que incumplan las normas laborales.

En el caso de infracciones graves, las sanciones pueden alcanzar los 7.500 euros, aunque la cuantía final dependerá de factores como el número de trabajadores afectados, la duración de la irregularidad o el perjuicio causado.

No obstante, los expertos recuerdan que la multa administrativa suele ser solo una parte del problema para la empresa. Si un trabajador demuestra que ha estado realizando funciones superiores durante un periodo prolongado, puede reclamar las diferencias salariales correspondientes al último año, además de los intereses aplicables.

A ello pueden sumarse regularizaciones de cotizaciones a la Seguridad Social y nuevas reclamaciones por parte de otros empleados que se encuentren en la misma situación.

Por este motivo, la correcta clasificación profesional se ha convertido en una cuestión especialmente relevante para las compañías.