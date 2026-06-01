Es oficial: Si eres familia numerosa puedes ahorrarte casi la mitad de tu factura de la luz

Una central eléctrica, a 21 de agosto de 2021. | Europa Press

Las familias numerosas en España pueden beneficiarse de una importante reducción en el coste de la electricidad gracias al bono social eléctrico.

Esta ayuda está destinada a proteger a los hogares con mayores necesidades económicas o familiares frente al gasto energético.

La medida permite rebajar de forma considerable el importe de la factura de la luz y, en determinados casos, el descuento puede acercarse a la mitad del recibo mensual.

La ayuda continúa vigente durante 2026 y supone un respaldo económico para miles de familias que afrontan un consumo eléctrico más elevado debido al número de personas que conviven en la vivienda.

El objetivo del bono social es reducir el impacto del precio de los suministros básicos en la economía doméstica y garantizar el acceso a la energía en condiciones asequibles.

La normativa contempla que las familias numerosas puedan acceder a esta protección siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Entre las condiciones más importantes figura la obligación de tener contratada la tarifa regulada de electricidad, conocida como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).

Una vez concedida la ayuda, el descuento se aplica directamente sobre la factura eléctrica.

Según la información aportada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los consumidores considerados vulnerables pueden obtener una rebaja del 42,5% en el recibo de la luz.

Los consumidores catalogados como vulnerables severos tienen derecho a un descuento superior, que alcanza el 57,5%. Estas bonificaciones pueden traducirse en un ahorro significativo a lo largo del año.

Aunque la cantidad final depende del consumo de cada hogar, la reducción resulta especialmente relevante para las familias con varios hijos, donde el uso de electrodomésticos, iluminación, calefacción o aire acondicionado suele ser mayor que en viviendas con menos miembros.

Para solicitar el bono social, los interesados deben acreditar su condición de familia numerosa mediante el correspondiente título oficial en vigor. Además, es necesario presentar la documentación requerida por la comercializadora encargada de gestionar la ayuda.

El trámite puede realizarse directamente con la compañía eléctrica de referencia con la que se tenga contratada la tarifa regulada.

Aquellas personas que actualmente tengan una tarifa del mercado libre no podrán acceder al bono social de manera inmediata.

En estos casos, primero deberán cambiar su contrato al mercado regulado y posteriormente iniciar el procedimiento de solicitud.

De cara al futuro, el sistema podría experimentar cambios.

El Gobierno ha planteado la posibilidad de incorporar criterios relacionados con el nivel de ingresos para determinar el acceso de las familias numerosas a esta ayuda.

La propuesta se enmarca dentro de la futura Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética y pretende que los descuentos se orienten de forma más precisa hacia los hogares con mayores dificultades económicas.

Mientras estas posibles modificaciones se desarrollen, las condiciones actuales continúan vigentes.

Las familias numerosas que cumplan los requisitos pueden seguir accediendo a una ayuda que permite reducir de forma notable el coste de uno de los principales gastos del hogar.