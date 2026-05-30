Vuelven a Sevilla los cines de verano: localizaciones, fechas y precios

Diputación donde se proyectarán durante Julio, Agosto y mediados de Septiembre la programación de la temporada. Archivo-EP

Sevilla ya tiene lista su cartelera de cines de verano para este 2026. Este año, la programación viene cargada de variedad, desde películas independientes y familiares hasta los grandes estrenos de los últimos meses.

La oferta se reparte por los diferentes barrios de la ciudad. La temporada se extenderá desde finales de junio hasta la primera semana de septiembre, ofreciendo una película diferente cada noche de la semana.

Las sesiones comenzarán de forma fija a las 22:15 horas durante los meses de junio y julio, aprovechando que el sol se pone más tarde, y se adelantarán a las 22:00 horas a partir de mediados de agosto porque empieza a anochecer antes.

La cartelera de este año viene con opciones para todos los gustos, vas a poder ver grandes éxitos comerciales y blockbusters norteamericanos, pasando por títulos españoles muy populares como El 47 o Casa en llamas, hasta películas internacionales aclamadas como Anora.

Además, no van a faltar las comedias familiares, el cine de animación para los más pequeños y una buena dosis de cine independiente y de autor de diferentes países para quienes buscan algo diferente en las noches de verano.

En el conocido Patio de la Diputación de Sevilla, el precio por sesión se mantiene fijado en 4,50 euros por espectador, por lo que sigue siendo una de las opciones de ocio más baratas de la capital.

Este espacio destaca siempre por tener una cartelera muy variada que equilibra los grandes éxitos de taquilla del año con películas en versión original subtitulada y títulos premiados en festivales internacionales.

Las entradas para este recinto se pueden comprar de forma anticipada por internet desde tres días antes de cada función o, si se prefiere, directamente en la taquilla física del recinto.

El cine regresa al Patio del Padre Nuestro, un entorno rodeado de vegetación que está junto a las dependencias del antiguo monasterio de la Cartuja, actual sede del CAAC.

La programación cuenta este año con la colaboración del Festival de Cine de Sevilla y se centrará sobre todo en el cine independiente.

Las citas serán las noches de los miércoles, desde el 3 de junio hasta el 8 de julio de 2026, con proyecciones fijadas a las 22:00 horas. Además, el espacio reserva esta programación para el público infantil y juvenil, poniendo títulos de animación y comedias aptas para todos los públicos.

Al ser sesiones de acceso libre y gratuito, las puertas del recinto se abrirán una hora antes de la película y la entrada se realizará por estricto orden de llegada hasta completar el aforo.

El cine de verano del Parque del Alamillo tampoco tendrá coste alguno para las familias que decidan acudir.

Los asistentes pueden entrar libremente a la zona del kiosco y se permite la posibilidad de llevar sillas de playa propias desde casa para ver las películas con la mayor comodidad posible.