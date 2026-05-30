Es oficial: si tienes una casa vacía, el Estado puede darte hasta 30.000€ por reformarla

Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda en Madrid. RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS (RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS)

Tener un piso cerrado ya no es solo una oportunidad perdida, sino un problema que el Gobierno quiere zanjar de raíz.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha puesto en marcha una de las medidas más ambiciosas del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

A partir de este mes de mayo, el Estado ofrece subvenciones directas de hasta 30.000 euros para reformar inmuebles residenciales que estén desocupados.

El objetivo prioritario es movilizar el parque residencial existente, devolviendo la función social a miles de casas sin uso.

No se trata de pagar por rehabilitar una segunda residencia vacacional. El programa exige cumplir unas condiciones muy estrictas.

La primera de ellas es temporal, el inmueble debe haber estado completamente vacío durante un período mínimo de dos años previos a la solicitud.

La segunda, y más importante, es su destino final. El propietario se debe comprometer a incorporar la vivienda reformada al mercado.

Este alquiler residencial tendrá un plazo mínimo de cinco años y se comercializará bajo un precio asequible limitado por la administración. Con esto se busca aliviar la asfixia del mercado actual, dando una salida rentable a los propietarios reticentes a alquilar por el estado del inmueble.

La cuantía de la ayuda se incrementa de forma notable si ponemos el foco en el interior de la península y en los pequeños municipios.

Durante la presentación de las directrices, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, dejó clara la postura del Ejecutivo ante este reto.

“No podemos permitirnos tener casas sin gente mientras haya gente sin casa; cada llave que gira en una cerradura olvidada es una oportunidad perdida para una familia", subrayó la ministra.

"El objetivo no es castigar al propietario, sino darle las herramientas necesarias y la seguridad jurídica para que confíe en el sistema público de alquiler", remarcó.

Si la vivienda a reformar se encuentra ubicada en el medio rural, la subvención máxima disponible puede ascender hasta los 35.000 euros.

El programa busca fijar población en las zonas despobladas, rehabilitar los cascos históricos degradados y combatir de forma directa el reto demográfico de la España vaciada.

Las obras subvencionables incluidas en el programa incluyen la mejora de la eficiencia energética, la accesibilidad general y la habitabilidad básica de la edificación.

De esta forma, se garantiza así que las casas y los pisos cumplan con unos estándares dignos de confort antes de la entrada de los nuevos inquilinos.

El tenso mercado habitacional de 2026 afronta un escenario crítico, donde la falta de oferta residencial agrava el acceso al hogar.

Frente a una demanda que satura las grandes capitales, como Madrid, Málaga, Barcelona o Sevilla, la escasez de pisos disponibles dispara los precios, convirtiendo la rehabilitación de estos inmuebles vacíos en un paso más por la regularización de la vivienda y el derecho a un hogar digno.