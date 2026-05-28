Il Divo cancela su actuación con Isabel Pantoja en Icónica Fest sin dar explicaciones: "Ha sido una decisión unilateral"

Era una de las grandes expectaciones de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026. El próximo 27 de junio la Plaza de España iba a acoger un dúo icónico. Nunca mejor dicho.

Isabel Pantoja iba a protagonizar una actuación junto a los italianos Il Divo. Finalmente no será así. El grupo ha decidido cancelar su participación por motivos que se desconocen, dejando plantada a la tonadillera. Una "decisión unilateral", según la organización del festival.

Los cantantes han anunciado su cambio de postura a través de un comunicado compartido por sus redes sociales. En él, el cuarteto asegura que 'volantazo' se debe a "circunstancias imprevistas ajenas" a su voluntad.

Ahora, el grupo trabaja en dar con "nuevas fechas para regresar a España". En paralelo, Il Divo ha lamentado "los inconvenientes que esta situación puede causar".

La noticia ha sido toda una "sorpresa" para la organización del festival sevillano, que este año celebrará su sexta edición.

En un comunicado de prensa emitido a los medios de comunicación, los responsables de Icónica asegura que la de Il Divo se trata de una "decisión unilateral" y de la que "no" habían sido informados. Tampoco habían "tenido conocimiento oficial de ello en las últimas horas".

Actualmente, la organización trabaja en "gestionar y resolver, con la mayor rapidez posible, todas las cuestiones derivadas de esta situación".

Por ahora, la otra protagonista de la noche del 27, Isabel Pantoja, aún no se ha pronunciado sobre el 'plante' de Il Divo.