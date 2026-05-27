Talleres de cocina, excursiones o 'scape rooms': Fundación Cajasol lanza la edición del Campus Cajasol Summer 2026

La Fundación Cajasol, de la mano de Engranajes Culturales y Engranajes Ciencia y en colaboración con la Asociación Tal como Eres, pone en marcha una nueva edición del Campus Cajasol Summer en Sevilla, con el objetivo de facilitar la conciliación familiar durante los meses de verano.

Este campamento urbano, dirigido a niños y niñas de 3 a 12 años, se desarrollará del 23 de junio al 31 de julio, con una ampliación del 1 al 9 de septiembre, en la sede de la Fundación Cajasol.

El campus combina actividades educativas y lúdicas inspiradas en la cultura, la ciencia, el arte, la sostenibilidad y el teatro, ofreciendo una experiencia enriquecedora y adaptada a las distintas edades.

El programa diario se estructura en dos grandes bloques: uno centrado en el ámbito científico y medioambiental, y otro dedicado al arte, la cultura y el patrimonio. A lo largo de las semanas, los participantes disfrutarán de actividades como talleres creativos, experimentos científicos, dinámicas de equipo o talleres de cocina saludable.

Además, el campus incluye propuestas innovadoras que fomentan el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo colaborativo: actividades vinculadas a figuras históricas de la ciencia y el arte, talleres de emprendimiento creativo o experiencias relacionadas con el patrimonio de Sevilla.

El Campus Cajasol Summer mantiene su compromiso con la inclusión, adaptando todas sus actividades para el disfrute de menores con distintas capacidades. El objetivo es favorecer el desarrollo personal, la autonomía y la confianza, al tiempo que se promueven valores como la tolerancia, el respeto y la convivencia.

Las actividades estarán inspiradas en figuras históricas como Marie Curie, Einstein, Hipatia, Newton o Leonardo da Vinci.

También habrá actividades como “La ciencia de Harry Potter”, “Un paseo por el cosmos”, “Eureka: mentes maravillosas” o “The Science of Sound”, donde descubrirán fenómenos científicos de una manera práctica y entretenida.

Entre las citas más destacadas se encuentran el escape room en el Museo de Bellas Artes, la visita didáctica a la Catedral de Sevilla, talleres de mosaicos romanos, fotografía con cámara oscura, teatro de sombras y la creación de una gran gala final teatral.

También se organizarán actividades al aire libre como visitas botánicas al Parque de María Luisa y talleres de conciencia medioambiental. Todo el programa está adaptado a diferentes edades y combina aprendizaje, creatividad, trabajo en equipo y diversión en un entorno dinámico y participativo.

Horario e inscripción

El programa se realiza de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, con posibilidad de servicio de acogida de 8:00 a 9:00 y de 14:00 a 15:00. Las familias podrán contratar el campus por semanas o días sueltos, adaptándolo a sus necesidades.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través del formulario habilitado por la Fundación Cajasol. Para formalizar la reserva será necesario abonar el importe total de la actividad.

Para más información, las personas interesadas pueden contactar con la Fundación Cajasol a través de sus canales habituales.