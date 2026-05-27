Días, recorridos y horarios del regreso de las Hermandades de El Rocío a Sevilla

La hermandad Rocío de Triana llegando a la Aldea almonteña para presentarse ante las puertas de la Ermita del Rocío. E.P.

Las hermandades sevillanas que partieron al Rocío de forma escalonada desde el pasado 19 de mayo, regresan a la ciudad hispalense tras finalizar el Rocío 2026.

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha el Plan Romero junto con un amplio dispositivo de seguridad con el objetivo de garantizar el orden y facilitar la movilidad urbana ante la entrada de los rocieros el próximo jueves 28 de mayo.

El viaje de regreso desde la aldea de El Rocío hasta Sevilla capital se prolonga durante un total de entre tres y cuatro días de intensa marcha.

Este despliegue se enmarca dentro del Plan Romero, el mayor dispositivo de emergencias de Andalucía, que en la capital hispalense coordina al CECOP, la Policía Local, Bomberos y Protección Civil, en colaboración con el Centro de Emergencias 112.

Las fuerzas de seguridad activarán cortes de tráfico móviles y progresivos conforme avancen las comitivas por los accesos a la ciudad, con especial atención a puntos neurálgicos como el Puente de San Telmo y la Ronda Histórica.

El regreso de los romeros esquivará la A-49 combinando senderos de tierra y carreteras secundarias.

Tras cruzar a pie la Raya Real y el vado del Quema, la caravana (repleta de peregrinos, bueyes, caballos, mulas, charrets y carriolas) avanza por la A-474 y las provinciales SE-3306 y SE-618 para atravesar Aznalcázar, Benacazón y Bollullos de la Mitación.

La Guardia Civil blindará los accesos para evitar que este enorme despliegue de animales y vehículos colapse la SE-30.

El Puente de las Delicias une de forma directa El Cerro y Sevilla Sur, la avenida de Blas Infante sirve de entrada para El Salvador y la Castrense; mientras que el Puente de la Barqueta y los accesos desde Camas reciben a La Macarena y Triana.

Asimismo, para minimizar el impacto en la rutina urbana, la empresa de autobuses TUSSAM aplicará desvíos provisionales en más de una decena de líneas, mientras que los servicios de limpieza de LIPASAM estarán de inmediato detrás de los caballos y carretas para devolver la normalidad a las calles de forma inmediata.

Las líneas que conectan con los distritos Sur y Nervión, así como las terminales del centro histórico y Triana, sufrirán desvíos e interrupciones puntuales a partir de las 18:30 horas, recomendando el uso del Prado de San Sebastián y Plaza de Armas como opciones alternativas.

Las hermandades volverán a la ciudad hispalense de forma escalonada y progresiva, empezando por la Hermandad del Salvador, que entrará el jueves 28 de mayo por la tarde a través del Arenal y la Alfalfa, firmando una multitudinaria recogida en la Colegial del Salvador al anochecer.

Por otro lado, la Hermandad de la Macarena regresará también el jueves cruzando el Puente de la Barqueta al caer la tarde, para recorrer la Resolana y la calle Feria hasta la parroquia de San Gil.

La Hermandad del Cerro del Águila pisará Sevilla el jueves por el Puente de las Delicias, iniciando un largo recorrido por las avenidas Felipe II y Ramón y Cajal hasta su templo en los Dolores.

Una de las entradas más tempranas y directas de la tarde del jueves la protagonizará la Hermandad Castrense, llegará a su sede de la barriada de Loreto, en Tablada.

El viernes 29 de mayo, la Hermandad de Triana colapsará el Puente de San Telmo y la Plaza de Cuba a última hora de la tarde, desatando el fervor en Pureza y San Jacinto hasta la madrugada.

Finalmente, la Hermandad de Sevilla Sur cerrará el Plan Romero el viernes por la noche, cruzando la Avenida de la Palmera para recogerse en la parroquia de San Juan de Ávila del Tiro de Línea.