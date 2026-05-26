Es oficial: si cumples 18 años en 2026 podrás viajar gratis 30 días por Europa en compañía de cuatro amigos

Las banderas de la UE, sus Estados miembros y Ucrania. -Europa Press

Moverse por Europa nunca había sido tan fácil, si has nacido en el año 2008 podrás disfrutar de 30 días para moverte en tren por Europa de forma totalmente gratuita.

Desde París hasta Praga o desde Hamburgo hasta Oslo, muchas opciones y todo costeado por Europa.

El programa nació en el año 2018 con el reparto de los primeros 15.000 billetes. El éxito derivó en su consolidación en el año 2022, aumentando a 70.000 pases por año para todos los jóvenes europeos y bautizándolo como DiscoverEU.

El programa ofrece dos oportunidades anuales para conseguir el pase gratuito, el pasado mes de abril ya cerró la convocatoria de primavera, destinada a quienes viajan este mismo año.

La próxima ventana disponible se abrirá del 1 al 15 de octubre de 2026. Los seleccionados en este periodo podrán arrancar su aventura por Europa a partir de la primavera del año que viene.

DiscoverEU no tiene en cuenta la renta familiar ni el expediente académico de los candidatos.

El proceso de selección está diseñado para ser lo más accesible posible, aunque la Unión Europea exige el cumplimiento estricto de tres requisitos.

Haber nacido en 2008, tener la nacionalidad de alguno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y tener la documentación (DNI, pasaporte) en vigor.

Una vez rellenados los datos personales, el solicitante deberá enfrentarse a un breve y sencillo examen digital sobre cultura general europea para conseguir el pase.

Una de las opciones más llamativas es la opción de crear grupos de hasta cinco personas. Para hacerlo, "el líder" del grupo debe rellenar la solicitud en primer lugar y compartir el código que le genera el sistema con sus amigos.

El resto de los integrantes deberán rellenar su propio formulario vinculándolo a ese código.

Si el líder resulta seleccionado, todo el grupo obtendrá el billete automáticamente, siempre y cuando todos los miembros cumplan el requisito de haber nacido en 2008.

Una de las grandes ventajas es la flexibilidad que ofrece la Unión Europea, el reloj no empieza a contar cuando te conceden el pase, sino en el momento exacto en el que te subes al primer tren. Es entonces cuando dispones de un máximo de 30 días consecutivos para recorrer el continente.

Rutas europeas

Los jóvenes no están obligados a recorrer un camino fijo, pero sí que es cierto que Europa les ofrece dos opciones en su portal para organizar el viaje.

Por un lado la Ruta Cultural . Conecta ciudades que son Patrimonio de la Humanidad o Capitales Europeas de la Cultura como Milán, Viena o Budapest.

Y por otro lado las Rutas Verdes, el programa recomienda las rutas que llevan a los viajeros a las Capitales Verdes Europeas como, Vilna, Tallin, Estocolmo o Copenhague.

Hay que recordar que España juega también en esta liga, Valencia (capital Verde Europea en 2024) es un destino muy solicitado por los jóvenes europeos.

Fuera de los mapas oficiales de la Unión Europea, los jóvenes han consolidado y popularizado sus propias rutas.

Destaca la ruta por Europa del Este, que conecta Praga, Cracovia, Budapest y Belgrado, siendo la gran favorita de los españoles por el alojamiento, la comida y la fiesta universitaria. Al ser destinos muy baratos el dinero cunde el doble.

Por otro lado, la ruta que enlaza Roma, Florencia, Venecia y Split, convirtiéndose en el plan perfecto para los viajeros que buscan combinar la cultura con las playas, el buen clima y los festivales de la costa adriática.

Objetivos del programa

La UE marca tres objetivos esenciales con la implementación de este programa; en primer lugar reforzar la identidad europea, fuertemente debilitada tras el brexit en 2020.

Lo define en sus bases como "fomentar el sentimiento de pertenencia a la Unión Europea y permitirles explorar su diversidad, su patrimonio cultural y su historia".

Por otro lado, se busca potenciar la independencia y habilidades de los europeos.

Si decides ingresar en el programa, tendrás que gestionar el recorrido a través de los lugares que vas a visitar, las estaciones en las que tendrás que coger un tren o incluso, los problemas que puedan surgir a lo largo de tu aventura.

Imagina que estás en Berlín y pierdes uno de los trenes de tu itinerario, tendrás que consultar apps, mapas, hablar con personas y comunicarte con personas de diferentes nacionalidades, desde un belga hasta un sueco. Europa busca así mejorar las capacidades resolutivas de los jóvenes.

Por último, una de las mayores prioridades de la Comisión Europea. Viajar por Europa, pero de forma sostenible.

El transporte representa una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el continente, principalmente es el avión el transporte menos respetuoso con el medio ambiente. El tren por el contrario es la opción más sostenible, es por eso que es el medio elegido por Europa para desarrollar el programa.

La UE ha diseñado mapas e itinerarios específicos de sostenibilidad, con el objetivo de no masificar las zonas más populares como Roma, Berlín o París.