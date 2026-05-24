La piscina natural del pueblo con una de las mejores carnes de caza del país: con merendero y zona infantil

En plena Sierra Morena existe un pequeño pueblo sevillano que cada verano se convierte en uno de los destinos favoritos para quienes buscan escapar del calor sin salir de Andalucía.

Se trata de San Nicolás del Puerto, una localidad rodeada de naturaleza que ha logrado unir dos grandes atractivos en un mismo lugar: una popular piscina natural en plena montaña y una de las gastronomías cinegéticas más reconocidas del sur de España.

Este municipio, situado dentro del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, atrae cada año a cientos de visitantes gracias a su famosa playa fluvial, un espacio acondicionado junto al río Galindón que se ha convertido en uno de los grandes refugios estivales de la provincia de Sevilla.

El entorno cuenta con zonas de baño, áreas verdes, merenderos y parque infantil, lo que lo transforma en un destino especialmente cómodo para familias con niños.

La conocida piscina natural de San Nicolás del Puerto destaca por sus aguas frescas y por el paisaje que la rodea. Durante los meses más calurosos, muchos visitantes llegan desde distintos puntos de Andalucía para disfrutar de un baño en plena naturaleza, lejos de las playas masificadas del litoral.

El enclave combina sombra natural, zonas de descanso y un ambiente tranquilo muy valorado por quienes buscan turismo rural y de interior.

Uno de los grandes atractivos del recinto es su área recreativa. El espacio dispone de merenderos donde los visitantes pueden pasar el día al aire libre rodeados de vegetación, además de un parque infantil pensado para los más pequeños.

Esto convierte la zona en una alternativa muy popular para escapadas familiares durante fines de semana y vacaciones de verano.

Carne de caza

Pero si hay algo que distingue especialmente a San Nicolás del Puerto es su tradición gastronómica vinculada a la carne de caza. La localidad y buena parte de la Sierra Norte sevillana son conocidas por platos elaborados con venado, jabalí o perdiz, productos muy presentes en la cocina tradicional de la zona.

Muchos restaurantes y ventas del municipio ofrecen recetas típicas que atraen a aficionados a la gastronomía de montaña y al turismo culinario.

La combinación entre naturaleza, agua y cocina serrana ha convertido al municipio en un destino muy valorado dentro del turismo rural andaluz.

Además de la piscina natural, los visitantes pueden recorrer senderos cercanos, disfrutar de rutas por bosques mediterráneos o visitar espacios emblemáticos como el nacimiento del río Huéznar y la conocida Vía Verde de la Sierra Norte.

Otro de los aspectos que más valoran quienes visitan el pueblo es su ambiente tranquilo. A diferencia de otros destinos turísticos más concurridos, San Nicolás del Puerto mantiene un ritmo relajado incluso durante el verano, algo que muchos viajeros buscan para desconectar del estrés urbano.

Gracias a su piscina natural, sus zonas recreativas y su reconocida gastronomía cinegética, este rincón de la Sierra Norte sevillana se ha consolidado como uno de los grandes destinos de interior para combatir las altas temperaturas en Andalucía.

Un lugar donde naturaleza y tradición siguen siendo el principal reclamo para quienes buscan planes diferentes durante los meses de calor.