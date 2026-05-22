Los expertos coinciden: estas son las oposiciones que pueden superar los 100.000 € al año

Más de 7.800 personas se examinan en las oposiciones de enfermería en Lalín (Pontevedra), a 9 de mayo de 2026.-EP

Conseguir una plaza de funcionario sigue siendo una de las opciones laborales más atractivas en España, no solo por la seguridad de tener un puesto de trabajo para toda la vida, sino también por los elevados sueldos que perciben algunos grupos del funcionariado.

Existe un grupo selecto de oposiciones donde los salarios permiten romper la barrera de los 100.000 euros brutos al año gracias a los años de experiencia acumulados y a una serie de extras que se suman al sueldo base.

Preparar estos exámenes exige años de estudio y memorizar larguísimos temarios, pero la recompensa económica final coloca a estos profesionales en lo más alto del ranking de los trabajadores mejor pagados de todo el país.

La gran mayoría de los puestos que alcanzan o superan las seis cifras al año se concentran en el llamado Grupo A1, que es la categoría más alta dentro del Estado y a la que solo pueden presentarse los graduados universitarios.

En este sector, los Registradores de la Propiedad y los Notarios se mantienen siempre en el primer puesto, ya que sus ingresos reales dependen del volumen de documentos que firman.

En los pueblos grandes o ciudades con mucho movimiento de compraventa de viviendas y herencias, estos profesionales logran ganar unas cifras que superan con creces ese límite, situándose a la cabeza de los ingresos públicos.

Los Abogados del Estado empiezan su trayectoria con nóminas muy elevadas que superan los 100.000 euros anuales a mitad de su carrera profesional, todo ello gracias a los pluses de responsabilidad que van sumando.

Su trabajo consiste en defender legalmente a los ministerios e instituciones públicas, una tarea de máxima responsabilidad que el Estado compensa con un generoso sistema de ingresos variables y premia por cumplir objetivos específicos.

Asimismo, los Inspectores de Hacienda cuentan con un sueldo muy ligado a los resultados de su trabajo. Los bonus extra que reciben por descubrir el dinero negro y combatir el fraude fiscal elevan su salario real por encima de la citada barrera.

Aunque el sueldo fijo con el que empiezan a trabajar es más bajo, los premios económicos que otorga la Agencia Tributaria por la productividad de sus equipos permiten a estos inspectores ganar un dinero muy importante a medio plazo.

Fuera de los despachos tradicionales, el mundo de la aviación ofrece una de las alternativas más rápidas y rentables para ganar este dinero a través de Enaire, la empresa pública que gestiona los vuelos en España.

Los exámenes para convertirse en controlador aéreo son famosos por su enorme competencia y por el nivel de exigencia que se pide en idiomas, control del estrés y pruebas psicotécnicas para asegurar que se es apto.

Tras aprobar el proceso, el sueldo inicial sube como la espuma gracias a las horas extra, los turnos de noche y los pluses por organizar el tráfico de aviones, superando de forma habitual los 100.000 euros anuales.

Los preparadores coinciden en avisar a los candidatos de que estos sueldos no se regalan y requieren un sacrificio gigante. Aprobar estas oposiciones de élite cuesta entre cuatro y siete años de estudio a tiempo completo.