Es oficial: a partir de ahora los comercios tendrán que declarar el más mínimo movimiento

Archivo - Un trabajador autónomo atendiendo a dos clientas en su pescadería - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

Lo que empezó como una herramienta para hacer cuentas entre amigos se ha convertido en el nuevo quebradero de cabeza de los autónomos. Con el desembarco oficial de Bizum en los comercios este pasado lunes, la Agencia Tributaria pasa a tener un control absoluto de las ventas.

A partir de ahora, cada café, pan o prenda de ropa pagada con el móvil dejará un rastro digital inmediato, obligando a los pequeños comerciantes a declarar hasta el último céntimo.

Nació en el año 2016 con el objetivo de eliminar el dinero en efectivo en los pequeños pagos y simplificar esas acciones en el día a día entre particulares. Desde 2016 los usuarios que utilizan este sistema no han parado de aumentar, actualmente más de 30 millones de personas lo utilizan, eso equivale al 60% de la población española.

Bizum, la marca operada por la Sociedad de Procedimientos de Pago S.L. , es de origen 100% español. Sus dueños actuales se dividen en 22 bancos nacionales, entidades que representan el 96% de la cuota de mercado bancario en España.

En otras palabras, de cada 100 personas que tienen una cuenta bancaria en España, 96 la tienen en uno de esos bancos. Incluir Bizum como método de pago en los comercios es un movimiento maestro ya no solo para sacar rédito de esas transacciones a través de comisiones, sino que también es un hachazo a la economía sumergida que tanto perturba a Hacienda.

La clave de este movimiento del sector bancario español está en las comisiones multimillonarias que los bancos patrios pagaban a Visa y Mastercard, así como a tecnológicas como Apple.

Cada vez que pasamos la tarjeta, esos gigantes americanos se llevan un pequeño "peaje" que vuela de España a Estados Unidos. Al activar Bizum en las tiendas, eliminan a los intermediarios extranjeros. Así, los bancos se aseguran que el millonario pastel de las comisiones se quede íntegramente en España.

Hasta ahora sólo saltaban las alarmas al realizar varias operaciones seguidas o que superen los 3.000 euros, en este caso el banco lo notifica de forma automática.

Es importante aclarar que, las pequeñas transacciones del día a día entre familiares se consideran legalmente "entregas de dinero para el sustento o manutención", por lo que están libres de impuestos y no constarán en el radar fiscal.

Sin embargo, si eres un comercio, la regla cambia por completo. Hacienda cataloga estos ingresos como "rendimientos de actividades económicas", lo que obliga al sistema a registrar y fiscalizar cada transacción desde el primer céntimo.

Implantación inmediata

Este despliegue se realizará de forma progresiva gracias a Redsys, la plataforma que gestiona los datáfonos en España. Al actualizar el software de los terminales ya existentes, los comercios podrán aceptar pagos con Bizum mediante tecnología NFC (acercando el móvil) sin necesidad de cambiar de aparato.

A diferencia de los pagos tradicionales con tarjeta, donde el comerciante suele tardar entre 24 y 48 horas en recibir el dinero en su cuenta, con Bizum el cobro es instantáneo. La transferencia se realiza en cuestión de segundos.

Aunque la tecnología ya está operativa, las principales entidades bancarias han acordado iniciar el despliegue masivo y definitivo de este sistema en los datáfonos justo después del verano.