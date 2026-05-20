Confirmado por la ley: Un vecino ruidoso puede llegar a perder el derecho de uso de su vivienda

Las comunidades de vecinos en España no solo pueden denunciar a un propietario por ruidos reiterados. En los casos más graves, la ley contempla incluso una medida extrema: privarle temporalmente del derecho a usar su vivienda.

Así lo establece el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, una norma todavía desconocida para muchos ciudadanos y que cada vez gana más protagonismo ante el aumento de conflictos vecinales.

El ruido continúa siendo una de las principales causas de enfrentamiento en edificios residenciales. Música a alto volumen durante la madrugada, fiestas constantes, golpes continuados, obras fuera de horario o actividades molestas pueden acabar derivando en procedimientos judiciales si la convivencia se vuelve insostenible.

La legislación española prevé mecanismos concretos para actuar frente a estas situaciones.

La Ley de Propiedad Horizontal prohíbe expresamente desarrollar actividades “molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas” dentro de una comunidad. El procedimiento suele comenzar con un requerimiento formal del presidente de la comunidad al vecino causante de las molestias.

Si la situación persiste, la junta de propietarios puede autorizar una demanda judicial conocida como “acción de cesación”.

La consecuencia más severa aparece cuando un juez considera acreditada la gravedad y continuidad de los hechos. En ese caso, además de ordenar el cese definitivo de la actividad y una posible indemnización, la sentencia puede imponer la privación del uso de la vivienda o local durante un plazo máximo de tres años.

Si quien genera las molestias es un inquilino y no el propietario, el juez incluso puede extinguir el contrato de arrendamiento y ordenar el desalojo inmediato.

Un caso práctico

Los tribunales españoles ya han aplicado esta medida en distintas ocasiones. Una de las resoluciones más conocidas fue confirmada por la Audiencia Provincial de Álava y posteriormente respaldada por el Tribunal Supremo en 2021.

El caso afectaba a unas vecinas acusadas de provocar ruidos constantes y alteraciones graves de la convivencia. La justicia consideró probada la persistencia de las molestias y mantuvo la prohibición de uso de la vivienda.

La jurisprudencia también ha ampliado el concepto de actividad molesta más allá del ruido tradicional. Los jueces han incluido fiestas reiteradas, tránsito continuo de personas, malos olores, comportamientos incívicos o actividades turísticas incompatibles con la convivencia normal del edificio.

En una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 2017, por ejemplo, se confirmó la privación temporal del uso de una vivienda utilizada de forma conflictiva como alojamiento turístico, debido a las molestias continuadas ocasionadas al resto de residentes.

Reiteración y gravedad

Sin embargo, los expertos recuerdan que no cualquier ruido puntual permite acudir a esta vía judicial. La ley exige que exista reiteración, gravedad y pruebas suficientes. Las molestias deben superar lo razonable dentro de una convivencia ordinaria en comunidad.

Por eso, las comunidades suelen recopilar denuncias vecinales, partes policiales, grabaciones, actas de reuniones o informes periciales antes de acudir a los tribunales.

En los últimos años, además, el debate sobre el derecho al descanso ha cobrado mayor relevancia social. Redes sociales y foros jurídicos acumulan testimonios de ciudadanos afectados por vecinos conflictivos, especialmente en grandes ciudades y edificios con alta rotación de inquilinos turísticos.

Algunos usuarios recuerdan incluso que el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal permite actuar frente a conductas persistentes que deterioran gravemente la convivencia comunitaria.

La norma, aprobada originalmente en 1960 y reformada en distintas ocasiones, se ha convertido en una de las principales herramientas legales de las comunidades de propietarios para defender el derecho al descanso y la convivencia pacífica.

Aunque la privación del uso de una vivienda sigue siendo una medida excepcional, la legislación española deja claro que la propiedad privada no ampara comportamientos que perjudiquen de forma continuada al resto de vecinos.