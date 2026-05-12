Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: a los empleados les corresponde 2 días por mudanza

Mudanzas Crespo recomienda reservar con un mes de antelación ante el aumento de demanda en junio y julio - Mudanzas Crespo

El Estatuto de los Trabajadores ha ratificado la vigencia del permiso retribuido por traslado de domicilio habitual, consolidando un derecho para la plantilla.

Esta garantía legal reconoce que la mudanza representa una alteración significativa en la vida del empleado, exigiendo tiempo y esfuerzo que no deben penalizar su estabilidad económica ni su descanso anual.

El artículo 37.3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que aprueba el Estatuto de los Trabajadores, reconoce el derecho de la persona trabajadora a ausentarse de su puesto durante dos días por cambio de domicilio habitual.

En la actualidad, la mayoría de los convenios colectivos ya garantizan un total de dos jornadas laborales pagadas, adaptándose a la complejidad logística que supone un cambio de residencia.

Esta medida busca facilitar la organización logística de los empleados sin que ello suponga una pérdida en sus ingresos mensuales o una reducción forzosa de sus vacaciones.

Para disfrutar de este beneficio, el trabajador debe seguir un procedimiento administrativo sencillo pero riguroso.

En primer lugar, comunicar la intención a la dirección de la empresa con la antelación suficiente, respetando siempre los plazos de preaviso marcados por el convenio o la costumbre de la compañía.

Asimismo, es imprescindible que el empleado aporte una justificación válida tras el desplazamiento.

El certificado de empadronamiento actualizado o el nuevo contrato de alquiler suelen ser los documentos más habituales y aceptados para validar la efectividad del traslado.

Este permiso es de carácter obligatorio para el empleador, siempre que el movimiento se realice a una vivienda que constituya la residencia principal y permanente del solicitante.

Las segundas residencias o traslados temporales quedan excluidos de esta protección legal.

En caso de que el convenio sectorial o de empresa mejore las condiciones mínimas del Estatuto, prevalecerán siempre los beneficios superiores, pudiendo alcanzar incluso los tres días naturales.

Las empresas no pueden obligar al trabajador a recuperar las horas invertidas en la mudanza ni a utilizar días de asuntos propios para este fin específico, ya que se trata de un tiempo de trabajo efectivo.

De este modo, la legislación española asegura un estándar de protección que equilibra las necesidades personales del trabajador con su actividad profesional diaria, evitando que el coste del cambio domiciliario recaiga exclusivamente sobre el eslabón más débil de la relación laboral.

Es fundamental que cada empleado consulte el texto íntegro de su convenio de aplicación para conocer si existen particularidades adicionales según su provincia o sector de actividad.

Con esta ratificación normativa, se despejan las dudas sobre la obligatoriedad de conceder tiempo suficiente para una transición domiciliaria efectiva, digna y sin presiones externas.

De esta forma se refuerza la seguridad jurídica en el entorno de los recursos humanos y garantizando que el derecho a la vivienda y al cambio de esta sea compatible con la vida laboral.