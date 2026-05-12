Los Arquillo buscan un acuerdo con la antigua Junta de la Macarena para "restituir su honor" y evitar los tribunales

Archivo - Veneración de la Virgen de la Macarena tras las controvertidas tareas de conservación por parte de los hermanos Arquillo, en foto de archivo

La sonada restauración de la Macarena sigue dando de qué hablar.

Francisco y David Arquillo siguen en su intento de alcanzar un acuerdo con la junta de gobierno de la Hermandad que "restituya su honor" antes de optar por la vía judicial.

Si no prospera, presentarán una demanda para que la Justicia dictamine, "al no poderse defender por la confidencialidad contractual. Según los restauradores, la posición de la Junta tras los trabajos realizados a la dolorosa les ha ocasionado "daño reputacional". Así lo han expresado en un comunicado.

En este sentido, se ha cerrado sin acuerdo la vía de la conciliación notarial con cuatro antiguos cargos de la Macarena: el ex hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero; el ex mayordomo, Enrique Espinosa de los Monteros; el ex prioste, Miguel Ángel Fernández Almagro; y José Luis Notario.

Durante la negociación, se señaló que los cuatro representantes de la junta saliente cometieron una "intromisión ilegítima, grave y continuada" contra el honor y la imagen de la familia Arquillo.

Estas acciones habrían causado daños severos a los afectados, especialmente a Francisco Arquillo Torres, quien desempeñaba el cargo de conservador de las imágenes de la Macarena de forma ininterrumpida desde 1978.

Los Arquillo confían ahora en que se reconozca el valor de su trabajo, algo que no han podido explicar públicamente hasta el momento debido a un acuerdo de confidencialidad firmado el 6 de junio de 2025.

Según detalla su comunicado, este pacto obligaba a ambas partes a guardar silencio; sin embargo, denuncian que la junta encabezada por Fernández Cabrero incumplió el contrato al difundir "medias verdades". Estas filtraciones han generado confusión y les han provocado "graves daños reputacionales".

Los Arquillo han manifestado su tranquilidad por el hecho de que la nueva junta de gobierno "tenga ya en su poder el informe que deja claro el estado de conservación en que se entregó la imagen de la Esperanza Macarena, un trabajo por el que la junta saliente les había trasladado su beneplácito y conformidad".

Asimismo, los restauradores también se congratulan porque "podrían ser escuchados por primera vez", dado que se han visto "perjudicados" por la "imposibilidad de poder defenderse".

Ante el revuelo mediático, David Arquillo solicitó por escrito el 25 de julio de 2025 intervenir en el Cabildo Extraordinario que se celebraría cuatro días después.

Su objetivo era aclarar la información que la junta ya conocía, puesto que "le habían enviado previamente un informe detallado a través de burofax".

Con esta petición querían explicar durante el Cabildo a todos los hermanos el estado en que estaba la Virgen cuando terminó su trabajo.

La conciliación no prospera

El documento de conciliación, que finalmente no tuvo éxito, detalla que la comisión de seguimiento dio su visto bueno al estado de la imagen tras los trabajos.

Según el acta, cerca de las 23:00 horas, las Hermanas de la Cruz comenzaron a vestir a la Virgen para su posterior traslado al Camarín, donde el vestidor terminaría de colocarle las prendas de culto

Añade que, “mientras tanto, los Arquillo permanecieron sentados en los bancos de la Basílica, hasta que sobre la una de la madrugada, algunos miembros de la Junta de Gobierno les invitaron a tomar un refresco en un reservado de la hermandad, manifestando a los presentes su satisfacción por el resultado del trabajo realizado”.

Para finalizar, según destaca el comunicado, "sobre las 3,00 horas, los Arquillo, con la satisfacción y tranquilidad del trabajo realizado, se retiraron a su domicilio".

Por este motivo, y "ante la imposibilidad de dar explicaciones en el Cabildo Extraordinario, solo se les permitió una mínima intervención en ruegos y preguntas gracias a su condición de hermanos de la cofradía y sin derecho a réplica".

Los Arquillo decidieron en diciembre explicar el proceso de restauración en una conferencia en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría bajo el título 'Información del tratamiento conservador (mantenimiento) realizado en junio de 2025 a la imagen de la Esperanza Macarena'.

No obstante, la cita tuvo que cancelarse después de que los abogados de los responsables de la corporación "enviaran hasta cuatro burofax ordenando su suspensión".

Según el escrito notarial, la actuación de parte de la junta saliente "atenta no solo contra los derechos al honor y a la propia imagen de los Arquillo, sino también contra su derecho a informar de forma veraz y contrastada de lo ocurrido, según la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo".