Ha entrado en vigor: el trabajador tiene derecho a un descanso de 1 día y medio por cada 6 días trabajados

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - Eduardo Parra - Europa Press

El descanso semanal deja de ser una sugerencia para convertirse en un derecho blindado por la ley.

Tras las revisiones del Estatuto de los Trabajadores y el endurecimiento del registro de jornada, se confirma la obligatoriedad de que todo empleado disfrute, como mínimo, de un día y medio de descanso ininterrumpido por cada seis días de actividad.

Este derecho, recogido en el artículo 37.1 del Estatuto de los Trabajadores, establece que el descanso semanal puede ser acumulable por períodos de hasta catorce días.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha intensificado la vigilancia a través de la Inspección de Trabajo para evitar que las empresas vulneren este derecho.

Según fuentes oficiales, el objetivo es garantizar la salud física y mental de las plantillas, evitando el agotamiento crónico derivado de jornadas laborales.

La entrada en vigor de la vigilancia estricta sobre este descanso responde a la necesidad de conciliar la vida personal y laboral. Por norma general, este descanso debe comprender la tarde del sábado o, en su defecto, la mañana del lunes, junto con el día completo del domingo.

No obstante, la ley permite adaptaciones según el sector.

En hostelería o comercio, sectores donde el fin de semana es de alta actividad, el descanso puede desplazarse a otros días de la semana, pero nunca suprimirse ni reducirse por debajo de las 36 horas establecidas.

Una de las infracciones más comunes que señala la Inspección es el fraccionamiento del descanso.

La ley exige que el día y medio sea ininterrumpido.

Dividir el descanso en mañanas o tardes sueltas se considera una falta grave que puede derivar en multas de hasta 7.500 euros por trabajador afectado.

Además, este derecho es independiente de las vacaciones anuales o de los festivos nacionales.

Si un festivo cae en día laboral, el trabajador tiene derecho a ese descanso extra sin que compute dentro de su día y medio de pausa semanal obligatoria.

El registro de jornada obligatorio se ha convertido en la herramienta clave para los empleados.

Gracias a este sistema, cualquier trabajador puede demostrar ante un tribunal que no se ha respetado su tiempo de desconexión, facilitando las reclamaciones por horas extraordinarias no compensadas.

La oficialidad de este descanso refuerza la idea de que el tiempo del trabajador fuera de su puesto es sagrado.

Las empresas que intenten camuflar el séptimo día como jornada ordinaria se enfrentan ahora a un marco legal más vigilante y a una jurisprudencia que protege el bienestar del empleado por encima de la productividad.