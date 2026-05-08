La Tana y Lela Soto dan el pistoletazo de salida a la II edición del Festival Flamenco del Aljarafe

Mairena del Aljarafe ya ha podido disfrutar de su primera noche de festival flamenco. La apuesta del municipio por devolver a sus vecinos un espectáculo flamenco a la altura ya es una realidad.

Así lo demuestra el exquisito repertorio de artistas que han completado el cartel de este Festlivo, que se está celebrando en la Plaza de Casa Grande y que terminará el próximo domingo 10 de mayo.

Como prueba de ello, fueron La Tana y Lela Soto las que abrieron la veda a unos días muy flamencos en un escenario lleno de duende. La asistencia de público fue positiva pese a ser un día laboral y no acompañar la temperatura.

“La Tana es mucha Tana”

La Tana saltó al ruedo con unos cantes de levante que empezaban a silenciar la plaza. Como siempre, Victoria Santiago mostró por qué es una de las mejores artistas flamencas no de hoy, sino desde hace más de dos décadas.

El pellizco gitano inconfundible de La Tana deleitó a los allí presentes, que lejos de sorprenderse agitaban la cabeza en señal de aprobación y reconocían: “La Tana es mucha Tana”. Y es que el amplio bagaje de la sevillana en el complejo mundo del flamenco respalda su exitosa carrera.

La Tana, acompañada con la habilidosa guitarra de Raúl El Perla, siguió su actuación por alegrías y tientos-tangos, demostrando su amplio registro y fijando la mirada del público en ella. Con unas preciosas soleás por bulerías La Tana iba preparando a los espectadores para lo que fue el apogeo de la noche, su final por bulerías.

Aquí La Tana bordó un fin de fiestas que enganchó a los asistentes, quienes incluso se atrevieron a hacer compás con sus palmas, profundamente sumergidos en el arte de la cantaora. La Plaza Argel (del album ‘La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés’ y uno de los recientes éxitos de La Tana), fue la bulería que hizo vibrar a la plaza de Mairena.

Aquí, una Tana salvaje dejó el micrófono a un lado y se echó hacia adelante, entregándose a su público.

Con una puesta en escena sin igual y un preciso compás, La Tana dijo adiós al municipio sevillano y puso el inicio del Festival del Aljarafe en lo más alto.

Lela Soto, color y sentimiento

Lela, que irrumpía al escenario acompañada por la guitarra de Rubén Martínez, también dejó ver su fascinación por su compañera de cartel.

Admitió que “poco tenía que decir de La Tana” y que la música de esta la evocaba a su crianza y a su casa, donde “siempre estaban puestas sus canciones”.

La saga flamenca de la que Lela Soto proviene no es una cualquiera. Y es que, como comentaba Antonio Ortega, presentador del Festival, la artista emana de raíces muy puras de arte y flamenco, nada más y nada menos que de la dinastía de los Sordera de Jerez.

Imagen de Lela Soto. E.E.

El color en la voz de Lela Soto es algo especial. La cantaora enseñó a Mairena la armonía y control de su cante, llegando a notas que muy pocas llegan. Así lo demostró en cuanto que abrió la boca, con unas bonitas granaínas que sedujeron a los espectadores.

Pese al frío que iba calando en la plaza -con lo que la artista bromeó en varias ocasiones-, Lela consiguió calentar el corazón del público cantando como los ángeles por tientos-tangos, soleá y cantes de levante para después rematar por bulerías.

De este modo, la jerezana regaló al Festival Flamenco del Aljarafe una actuación llena de sentimiento y verdad y cerró la primera jornada de un Festlivo que espera seguir vibrando con la magia del flamenco en los próximos días.