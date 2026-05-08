Es oficial: en estas comunidades de España puedes deducirte hasta un 15% del alquiler mensual

Archivo - Imagen de archivo de una vivienda en alquiler. - EUROPA PRESS

España ha cruzado un punto crítico en 2026. Lo que hace apenas dos años era un problema que afectaba principalmente a los jóvenes, hoy se ha consolidado como la mayor fractura social del país.

Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de marzo, la preocupación por el acceso a la vivienda ha superado todos sus registros históricos, un 43,5% de los españoles la sitúa como el principal problema nacional.

La deducción del alquiler aplicada en las comunidades autónomas no se efectúa de la misma forma en todo el país, en Andalucía el beneficio es del 15%, para menores de 35 o mayores de 65, con un tope de 1.200 € anuales.

En otras ciudades como Madrid y Barcelona también se aplican dichas deducciones, pero de distinta forma.

En Madrid la deducción es del hasta el 30% para menores de 40 años, pero con un tope de 1.237,20 €. En Cataluña el 10%, con un tope de 500 €.

Pese a la ayuda, ese ahorro fiscal apenas compensa la subida de precios de los últimos dos años. España lleva encadenando 44 meses consecutivos de subidas del precio de los alquileres.

Mientras un inquilino en Madrid paga unos 32.000 € al año de alquiler, la deducción máxima le devuelve solo 1.237 €. Es decir, la ayuda fiscal cubre el 3,87 % del precio total del alquiler.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, destaca, "la fiscalidad debe ser un incentivo para el inquilino, pero también una herramienta para que el propietario ajuste sus pretensiones”.

Desde el Ministerio se insiste en que las deducciones autonómicas deben ir acompañadas de un aumento real del parque público de vivienda para que el impacto sea efectivo.

La normativa vigente, respaldada por la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), ha sufrido modificaciones recientes para intentar equilibrar la oferta.

Las comunidades de propietarios han comenzado a vetar de forma masiva el uso turístico de las viviendas. Esta medida busca derivar inmuebles hacia el alquiler residencial, intentando frenar una escalada de precios.

En las denominadas zonas tensionadas, la aplicación de la Ley de Vivienda sigue generando fricciones políticas.

En Sevilla, la gentrificación de barrios como Triana o el Casco Antiguo ha disparado el descontento social, obligando a las administraciones a potenciar estas deducciones fiscales del 15% como mecanismo de compensación ante la negativa de intervenir directamente los precios.

Para el contribuyente, la "letra pequeña" es clave. El inquilino debe cumplir requisitos de edad, generalmente menores de 35 años.

Mientras los alquileres siguen disparándose, los sueldos continúan sin subir.

Teniendo en cuenta que el salario mínimo interprofesional es de 1.332 euros, y el precio medio del alquiler es de 1.150 euros. Al ciudadano medio le quedarían 182 euros para el resto de gastos, una situación insostenible.

Es por eso que la deducción del 15% se percibe más como un alivio momentáneo que como una solución definitiva a la emergencia habitacional que atraviesa el país.