Es oficial: tener un accidente de camino al trabajo se considera accidente laboral, con una prestación del 75%

El trayecto de casa al trabajo ya es, a todos los efectos legales, una extensión de la jornada laboral.

Esta actualización normativa blinda el concepto de accidente in itinere.

A partir de ahora, cualquier accidente sufrido en el desplazamiento de ida o vuelta al puesto de trabajo garantiza el cobro de una prestación económica equivalente al 75% de la base reguladora.

La medida supone un alivio financiero inmediato para el trabajador accidentado.

A diferencia de una baja por enfermedad común, donde los primeros tres días no se percibe salario, en este supuesto la cobertura se activa de forma automática desde el primer momento.

El cambio no es sólo administrativo, sino que responde a una demanda histórica de los agentes sociales.

Se reconoce así que el riesgo del desplazamiento es una consecuencia directa de la obligación de asistir al puesto físico, por lo que la empresa debe responder.

Para que el incidente sea calificado como laboral, deben cumplirse tres requisitos básicos.

El primero es el geográfico: debe ocurrir en el trayecto habitual. No obstante, la ley ya contempla cierta flexibilidad para paradas lógicas, como dejar a los hijos en el colegio.

El segundo factor es el cronológico. El accidente debe suceder en un tiempo prudencial antes de la entrada o después de la salida.

Finalmente, el factor teleológico exige que el motivo del desplazamiento sea exclusivamente el cumplimiento de la obligación laboral.

La cuantía del 75% es el gran pilar de esta reforma.

Mientras que en una contingencia común el empleado ve mermado su sueldo drásticamente durante el primer mes, el accidente laboral protege la estabilidad económica del hogar desde el día siguiente al suceso.

En términos prácticos, si sufres un accidente, el protocolo es claro. Debes informar a tu empresa de inmediato y acudir a tu seguro correspondiente.

Contar con un parte de asistencia médica donde conste la hora y el lugar es vital para evitar futuras reclamaciones.

Esta decisión también busca fomentar que las compañías se impliquen en la seguridad vial de sus plantillas.

Al ser considerados accidentes de trabajo, las empresas se ven motivadas a mejorar sus planes de movilidad y a facilitar horarios que eviten las horas punta.

La oficialidad de esta medida recogida en el Real Decreto Legislativo 8/2015, cierra una brecha de vulnerabilidad.

El trabajador ya no viaja solo bajo su propia responsabilidad, lo hace bajo el paraguas de un sistema que reconoce el trayecto como parte inseparable de su esfuerzo profesional.