Arranca el Festival de Flamenco del Aljarafe en Mairena: entrada gratis y artistas como ‘La Tana’ o ‘Rancapino Chico’

El Festival de Flamenco del Aljarafe da el pistoletazo de salida.

Mairena del Aljarafe, con este Festlivo -nombre que hace referencia al Aljarafe sevillano con su árbol insignia, el olivo-, pretende recuperar la tradición e identidad del flamenco en el municipio. Del jueves 7 al domingo 10 de mayo se podrá disfrutar de muchos de los artistas flamencos más valorados en la actualidad.

El escenario elegido para albergar el evento es la Plaza de Casa Grande, situada en el casco histórico, y lo más llamativo: la entrada es totalmente gratuita, algo poco común para un festival de este nivel.

Entre algunos de los nombres destacados de esta cita se encuentran los cantaores Rancapino Chico, Pedro El Granaíno, La Tana o el bailaor Farru, todos ellos con una amplia y contrastada carrera a sus espaldas.

Jueves

Precisamente La Tana es la que abre la veda de este Festival Flamenco. Su actuación arranca a las 20:30 horas y llega en un punto dulce de su dilatada y exitosa carrera.

Victoria Santiago, que lleva más de dos décadas siendo una de las voces femeninas más reconocidas de este mundo, ahora vuelve a irrumpir en una segunda juventud.

Así lo demuestran sus dos últimos trabajos. Puso voz a la bulería de La Plaza Argel del álbum de La guitarra flamenca de Yerai Cortés que tanto éxito tuvo en la gran pantalla (Goya a la mejor película documental en 2025).

Con la canción Amore, La Tana ya ha alcanzado, en cinco meses, más de un millón de visualizaciones en Youtube. Tras ella, será Lela Soto la que continúe con la primera jornada del Festlivo.

La joven jerezana sigue la estirpe de La Casa de Los Sordera consagrándose como una de las cantaoras más relevantes de su generación, con una sensibilidad única.

Imagen del cartel del festival. Cedida.

Viernes

El guitarrista Juanmi Cortés, a las 20:30 horas será el que inicie la jornada del viernes con la presentación de su primer espectáculo de concierto, llamado ‘Barval Romengue’. Al cante lo acompañarán Tamara Malena y Tomasa Peña; Ramón Porrina a la percusión; y Antonio Amaya ‘Petete’ al baile y palmas.

Tras él, los vecinos de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de Alonso Núñez Fernández, conocido como Rancapino Chico, una de las voces - si no la más-, flamencas más importantes en la actualidad.

El de Chiclana de la Frontera, ya recuperado de unos problemas de salud que lo apartaron de su último concierto en Úbeda, viene a reafirmar en su cante templado el metal tan puro y característico que lo distingue.

Este viernes de Festival Flamenco sigue su curso con nada más y nada menos que el baile de Antonio Fernández Montoya, Farru. El grande de los hermanos Farrucos tendrá oportunidad de demostrar el compás de sus pies a los aficionados, con el aval de una extensa y dichosa carrera a sus espaldas.

La Gore, capaz de fusionar el flamenco con géneros como el rock o el breakbeat, y La Junquerita, que viene a Mairena tras publicar uno de los proyectos más fructíferos de su carrera -Soy la vida que te pierdes-, serán las encargadas de poner el cierre a este día.

Sábado

El fin de semana arrancará en Festlivo a las 20:45 horas con el contrastado baile de Juan de Juan y la voz de la trianera Rosario La Tremendita. El cordobés Nani Cortés hará disfrutar al público con sus conocidas canciones, entre ellas Como antes o Ley de Vida. Los Makarines pondrán la guinda a esta especial jornada flamenca.

Los hermanos afincados en Triana -aunque nacidos en San Juan de Aznalfarache-, José y Maka, harán disfrutar a Mairena con su música.

Domingo

La jornada que cierra el telón del Festival Flamenco del Aljarafe tiene como principal protagonista a Pedro El Granaíno.

Junto con el antes mencionado Rancapino Chico o Antonio Reyes, Pedro Heredia Reyes encabeza la lista de voces masculinas en el flamenco actual.

Previo a su cante, a las 19:00 horas tendrá lugar el Cabaret Flamenco, una actividad infantil donde los más pequeños podrán conocer más sobre el género musical por excelencia de nuestra tierra. Triana Jóven despedirá el festival con las voces de Zamara Carrasco, Coral de los Reyes, Carmen Amaya y Juanelo; la guitarra de Joselito Acedo y la percusión de Paco Vega.