La serie de Netflix 'Berlín y la dama de armiño' aterriza en Sevilla con un súpermontaje en el río y 'pique' incluido

La serie de Netflix 'Berlín y la dama del armiño' ya ha aterrizado en Sevilla. Y de qué forma.

Casi con total seguridad, todos los transeúntes que han pasado por las inmediaciones del río Guadalquivir a la altura del Muelle de la Sal, puente de Triana o de San Telmo han reparado en algo que, casi por arte de magia, ha aparecido en el cauce.

Se trata de un mega escenario que está tomando forma de cara al próximo sábado con motivo de la premiere de la citada producción. Y es que algunas de las escenas se grabaron en Sevilla, acaparando gran parte del protagonismo.

La premiere tendrá lugar el próximo viernes 8 de mayo en uno de los espacios más emblemáticos de la urbe, Las Setas.

La cita arrancará a las 18:00 horas y por su alfombra roja desfilarán los protagonistas de la producción Pedro Alonso (Berlín) y Álvaro Morte (El Profesor) y sus creadores Álex Pina y Esther Martínez Lobato.

Invitados de lujo

Además, el evento contará con invitados de lujo: Michelle Jenner, Santiago Segura, Daniel Sánchez Arévalo, Tristán Ulloa, Belén Esteban, Jesús Navas, Eugenia Martínez de Irujo o Hiba Abouk.

La llegada de 'Berlín y la dama del armiño' no se queda aquí. Y es que la mega estructura en el río Guadalquivir no se ha levantado en vano.

Este punto es el sitio elegido para llevar a cabo un concierto secreto que se llevará a cabo el próximo sábado 9 de mayo, 'La Jarana'.

Además de su ubicación, hay algo que no ha pasado desapercibido. Y es que por ahora, el único dato que se conoce sobre la identidad del cantante es que es internacional. El nombre aún no se sabe.

La apertura de puertas será a las 19:30 horas, celebrándose el pre-show a las 20:00 y las 21:15 horas el inicio del concierto. Además, cabe destacar que según la organización, sobre las 22:30 horas habrá una sorpresa para los asistentes.

Las entradas son completamente gratuitas y cada persona solo puede adquirir cuatro.

Por último, Sevilla Film Office ha organizado una ruta sobre las localizaciones especiales que estará disponible al público a partir del 15 de mayo.

'Pique' entre las cervezas

La irrupción del 'spin-off' de La Casa de Papel ha traído consigo un pequeño 'pique' entre dos de las marcas de cervezas más conocidas del país.

La cuestión es que, justo debajo del letrero de Cruzcampo que corona uno de los edificios de Plaza de Cuba, Estrella Galicia -uno de los patrocinadores de la serie de Netflix- ha colocado una lona.

Inmediatamente, la primera empresa cervecera ha respondido y, como no, con gracia. En concreto, desde el pasado martes, algunos de los balcones aledaños lucen carteles con la siguiente frase: "Tú tan de Berlín y nosotros tan de Sevilla".