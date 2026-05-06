'Insólito' se despide de Sevilla de la mano de Andrés Suárez y María Peláez con un repertorio de canciones nuevas y actuales

'Insólito' está a punto de acabar. El festival sevillano ha elegido a los cantantes Andrés Suárez y María Peláez para cerrar su programación.

Los conciertos de estos dos artistas tendrán lugar los días 9 y 30 de mayo, respectivamente, en la capital hispalense.

En primer lugar, Andrés Suárez actuará el 9 de mayo en la Sala Custom a las 21:00 horas, momento en el que presentará en directo Lúa, su décimo álbum de estudio.

El disco plantea un recorrido emocional que transita del desamor a una etapa de reconstrucción personal, articulado como un conjunto de canciones que cobran sentido en su escucha completa.

Grabado junto a su banda y con producción de Alfonso Pérez, así como colaboraciones de Peter Walsh y Ricky Falkner, el trabajo combina distintos registros, desde la canción de autor hasta el pop-rock, con presencia de influencias latinoamericanas y un enfoque centrado en el sonido orgánico.

El repertorio del concierto incluirá los temas de este nuevo álbum junto a canciones anteriores que forman parte habitual de su directo.

Por su parte, María Peláe actuará el 30 de mayo en el Cartuja Center CITE a la misma hora con El Evangelio, su cuarto trabajo discográfico y el trabajo más ambicioso y personal de su carrera, donde la fuerza narrativa, el folclore y la crítica social se funden con una visión contemporánea y profundamente emocional.

El proyecto nace de una reinterpretación actual del folclore, fusionando el flamenco con una amplia variedad de estilos musicales. Cada canción del disco está inspirada en una folclórica diferente, a quienes María rinde homenaje desde su universo propio.

Así, todas las canciones están basadas en un evangelio apócrifo que las folclóricas han dicho a lo largo de su carrera, es por ello que cada canción es una santa (Lola Flores, María Jiménez, La Cañeta de Málaga, Martirio…).

El álbum incluye colaboraciones especiales y con él llega a Sevilla para ofrecer una experiencia intensa y festiva, con una puesta en escena que no deja indiferente.

Tras estas citas, Insólito hará una pausa en su programación hasta el próximo mes de septiembre, en el que regresará al Puerto de Sevilla con Chambao el 26 de septiembre a las 21.00 horas y su concierto de la gira 25 Aniversario.

El 31 de octubre el cantante, compositor y guitarrista José González dará su único concierto en Andalucía en el Cartuja Center CITE para presentar su nuevo disco Against The Dying Of The Light. Además, en siguientes semanas se darán a conocer otros nombres que protagonizarán la siguiente temporada de Insólito.