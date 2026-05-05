Es oficial: si el contrato no lo especifica, el inquilino tiene derecho a vivir acompañado de su mascota

La presencia de mascotas en viviendas de alquiler lleva años siendo uno de los grandes puntos de fricción entre propietarios e inquilinos. Perros, gatos o cualquier animal de compañía generan dudas frecuentes a la hora de firmar un contrato. Pero en 2026 hay una idea bastante clara: si el contrato no dice nada, el inquilino puede vivir con su mascota sin necesidad de pedir permiso.

Así se interpreta a partir de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que regula los arrendamientos en España. La ley no prohíbe tener animales de compañía ni establece límites generales, por lo que, en la práctica, todo depende de lo que hayan pactado propietario e inquilino en el contrato firmado.

Si no existe una cláusula que limite o prohíba expresamente la tenencia de mascotas, se entiende que forman parte del uso normal de la vivienda. Es decir, convivir con un animal no supone, por sí mismo, un incumplimiento del contrato ni una infracción legal.

Ahora bien, esto no significa que todo esté permitido.

Porque hay una línea clara que no se puede cruzar. Si la mascota provoca daños en la vivienda, genera molestias continuadas, como ruidos o afecta a la convivencia con vecinos, el propietario puede exigir responsabilidades. En ese caso, el problema ya no es la mascota, sino el incumplimiento de las condiciones básicas del arrendamiento.

Aquí entra también en juego otro elemento relevante.

La Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales ha reforzado en los últimos años la consideración de los animales como seres sintientes. Aunque no regula directamente los contratos de alquiler, sí influye en la forma en que se abordan estas situaciones, aportando más protección hacia los animales.

Muchos propietarios han optado por incluir cláusulas específicas en los contratos que prohíben las mascotas o las condicionan a una autorización previa. Este tipo de condiciones son completamente legales y obligatorias si ambas partes las aceptan en el momento de la firma.

Antes de llevar una mascota a un piso de alquiler, lo primero es revisar el contrato con detalle. Si no menciona nada, el inquilino puede tenerla sin problema. Pero si existe una prohibición expresa, ignorarla puede tener consecuencias como la pérdida de la fianza o incluso la resolución anticipada del contrato.

En definitiva, todo se resume en una idea sencilla.

Si el contrato no lo prohíbe, puedes tener mascota. Pero si lo deja claro, toca cumplirlo.