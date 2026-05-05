Confirmado por la ley: colgar cuadros en un piso alquilado necesita de la autorización del arrendatario

Colgar cuadros o elementos decorativos en una vivienda de alquiler es una práctica habitual entre inquilinos, pero no siempre es una decisión libre.

La normativa vigente en España establece límites claros cuando se trata de intervenir en el inmueble, incluso en acciones aparentemente menores como hacer agujeros en la pared.

La referencia legal está en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que regula las relaciones entre propietario e inquilino. Aunque no menciona expresamente colgar cuadros, su artículo 23 prohíbe realizar obras sin autorización del arrendador si estas modifican la configuración de la vivienda.

Esta interpretación se aplica hoy de forma generalizada en el ámbito jurídico y también en la resolución de conflictos entre particulares.

En la práctica, hacer perforaciones con taladro para instalar cuadros, estanterías o soportes de televisión puede considerarse una alteración del inmueble, sobre todo si deja marcas visibles o afecta a revestimientos. Aunque no ocurre lo mismo en todos los casos.

Pequeños clavos o soluciones mínimas pueden entrar dentro del uso ordinario de la vivienda, aunque esta frontera no siempre está claramente definida y suele depender del criterio del propietario o de lo pactado en el contrato. Y ahí está otra de las claves.

En 2026, la mayoría de contratos de alquiler incluyen cláusulas específicas que limitan este tipo de actuaciones. Es habitual que se prohíba hacer agujeros sin permiso o que se exija devolver la vivienda en el mismo estado en que fue entregada, incluyendo pintura y acabados.

Uno de los conflictos más frecuentes al finalizar un contrato tiene que ver con el estado de las paredes. Si hay daños, el propietario puede exigir su reparación o descontar el coste de la fianza, algo cada vez más habitual en el mercado actual.

En situaciones más graves, incluso podría interpretarse como un incumplimiento contractual. Por eso, los expertos recomiendan prudencia.

Antes de hacer cualquier agujero, lo más seguro es consultar con el arrendador. Además, existen alternativas en el mercado (como adhesivos o soportes sin taladro) que permiten decorar sin generar daños permanentes ni conflictos legales.

La legislación y los contratos refuerzan una idea clara; cualquier modificación, por pequeña que sea, puede requerir autorización y tener consecuencias si no se respeta lo pactado entre ambas partes.