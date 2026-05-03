Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: el casero no puede prohibirte tener mascotas "porque sí"

Archivo - Dos perros durante la ‘Sanperrestre’ 2024- Europa Press - Archivo

La presencia de mascotas en viviendas de alquiler sigue generando conflictos entre propietarios e inquilinos. La normativa en España deja claro que no todo vale a la hora de imponer prohibiciones.

La clave está en diferenciar bien dos aspectos. Por un lado, la Ley de Propiedad Horizontal regula la convivencia en comunidades de vecinos. Por otro lado, el contrato de alquiler marca las condiciones entre casero e inquilino.

La Ley de Propiedad Horizontal no prohíbe de forma general tener mascotas en una vivienda.

Tampoco permite a un propietario vetarlas “porque sí” dentro de un piso privado si no existe una causa justificada o una limitación recogida de forma expresa en las normas de la comunidad.

Esto significa que, en principio, tener mascotas no es ilegal en una vivienda. Ahora bien, sí existen límites.

La propia normativa permite actuar cuando hay molestias, problemas de salubridad o situaciones que afecten a la convivencia, como ruidos continuados, malos olores o comportamientos agresivos del animal.

En la práctica, esto se traduce en que una comunidad de vecinos no puede prohibir de forma genérica la tenencia de mascotas en todas las viviendas si no hay razones concretas que lo justifiquen.

Otra cosa distinta es el contrato de alquiler. Aquí el margen del propietario es mayor.

El casero puede incluir una cláusula que prohíba tener animales en la vivienda, siempre que el inquilino la acepte al firmar. En ese caso, sí sería una condición válida dentro del contrato.

El problema aparece cuando no existe esa cláusula o es ambigua.

En esas situaciones, el propietario no puede imponer la prohibición de forma unilateral una vez firmado el contrato. Tampoco puede exigir la retirada de la mascota sin base legal o contractual.

Un ejemplo habitual se da cuando un vecino se queja por la presencia de un perro en el edificio.

Si el animal no genera molestias reales y no existe una norma clara en la comunidad o en el contrato, no hay base suficiente para obligar al inquilino a prescindir de él.

Eso sí, la ley también protege al resto de vecinos.

Si la mascota causa ruidos constantes, daños en zonas comunes o problemas de higiene, la comunidad puede actuar e incluso iniciar acciones legales para que cese la situación.

En los últimos años, el aumento de mascotas en los hogares españoles ha hecho que estos conflictos sean cada vez más frecuentes. Esto ha llevado a una mayor claridad por parte de los tribunales sobre los límites de cada parte.

La Ley de Propiedad Horizontal no permite prohibir mascotas en una vivienda. La clave está en el contrato de alquiler y en el respeto a la convivencia. Aunque el casero no puede imponer esa limitación simplemente por decisión propia.