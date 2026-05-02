Ya es oficial: las comunidades de vecinos pueden prohibir tender ropa en un balcón visible desde la calle

Aunque el balcón pertenezca a un propietario, su uso puede estar limitado si afecta a la imagen exterior del inmueble.

Tender la ropa en el balcón es una práctica habitual en muchos hogares en España, especialmente en ciudades donde el espacio interior es reducido y no siempre se dispone de una terraza trasera o patio interior.

Sin embargo, lo que para muchos es una solución cotidiana de secado puede convertirse en un motivo de conflicto vecinal, ya que la normativa española permite que, en determinados casos, las comunidades de propietarios regulen o incluso prohíban esta práctica cuando es visible desde la vía pública.

La base legal se encuentra en la Ley de Propiedad Horizontal, que es la norma que regula la convivencia en los edificios divididos en viviendas o locales.

Esta ley establece que las comunidades de vecinos pueden aprobar estatutos o normas internas para regular el uso de los elementos comunes y también determinados aspectos de los elementos privativos cuando afectan a la estética o la convivencia del edificio.

Entre esos aspectos se incluye la fachada, que legalmente se considera un elemento común.

Esto significa que, aunque el balcón pertenezca a un propietario, su uso puede estar limitado si afecta a la imagen exterior del inmueble.

En la práctica, muchas comunidades incluyen en sus estatutos cláusulas que prohíben tender ropa visible desde la calle, especialmente en fachadas principales o en edificios situados en zonas céntricas o de especial valor arquitectónico.

Además de la regulación interna de cada comunidad, los ayuntamientos también pueden intervenir a través de ordenanzas municipales de convivencia.

En algunas ciudades, estas normas recomiendan evitar la exposición de ropa en balcones visibles, sobre todo en zonas históricas o turísticas, con el objetivo de preservar la imagen urbana.

No obstante, estas regulaciones suelen ser más flexibles que las normas internas de una comunidad de vecinos.

No existe prohibición

Es importante destacar que no existe una prohibición general en toda España que impida tender ropa en balcones visibles desde la calle. Es decir, no se trata de una actividad ilegal por defecto.

Sin embargo, sí puede convertirse en una infracción si la comunidad lo tiene expresamente prohibido en sus estatutos o si el ayuntamiento lo regula de forma específica en determinadas zonas.

En caso de conflicto, la comunidad de propietarios puede requerir al vecino que retire la ropa o que deje de utilizar el balcón de esa forma.

Si no se cumple la norma, la comunidad podría incluso emprender acciones legales para hacerla respetar, siempre que la prohibición esté correctamente recogida en los estatutos o haya sido aprobada conforme a la ley.

En la práctica, la clave está en el equilibrio entre el derecho individual del propietario a usar su vivienda y el derecho colectivo de la comunidad a mantener una estética y convivencia adecuadas.

Por ello, antes de imponer sanciones o prohibiciones, es habitual que las comunidades intenten resolver estos conflictos mediante el diálogo o la mediación.