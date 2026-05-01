Confirmado por la Ley de Costas: dormir en la playa puede conllevar multas de hasta 1.500 euros

Una de las playas de Roquetas de Mar (Almería).

Dormir en la playa o acampar en el litoral español puede ser sancionado en 2026 con multas que, según el municipio, pueden alcanzar los 1.500 euros o incluso más en casos graves. En algunos ayuntamientos, las sanciones aumentan si existe reincidencia, daños al entorno o desobediencia a los agentes actuantes durante la intervención oficial.

La Ley de Costas prohíbe la ocupación del dominio público marítimo-terrestre mediante acampadas o instalaciones no autorizadas. Esta normativa estatal sirve de base jurídica para posteriores ordenanzas aprobadas por numerosos consistorios españoles costeros.

En la práctica, la mayoría de ciudades costeras prohíben dormir en la arena o instalar tiendas de campaña fuera de zonas habilitadas, especialmente durante la noche o en temporada alta. También se persigue colocar colchones, hamacas cerradas o estructuras improvisadas.

La normativa estatal ya define como acampada la instalación de tiendas, vehículos o estructuras habitables en dominio público marítimo-terrestre. Esto incluye caravanas estacionadas junto a arenales sin autorización administrativa expresa.

En municipios como Barcelona o Málaga, las ordenanzas locales prohíben expresamente acampar o pernoctar en la playa y contemplan sanciones económicas que pueden alcanzar los 1.500 euros. En Barcelona, además, se refuerzan controles durante el verano.

En zonas como Andalucía, distintas normativas municipales han fijado sanciones. Cada localidad establece importes distintos según gravedad, horario, ocupación del espacio o molestias causadas.

En ciudades como Málaga, Cádiz, Marbella, Almería o Tarifa, está prohibido dormir en la playa y contemplan multas de hasta 1.500 euros. En Tarifa, además, suele vigilarse especialmente la presencia de tiendas improvisadas.

En otros puntos del litoral, especialmente en áreas menos turísticas, la aplicación puede variar, aunque la prohibición de acampar en dominio público sigue siendo generalizada. Algunos municipios pequeños priorizan advertencias antes de sancionar.

Las autoridades justifican estas medidas por motivos de seguridad, limpieza, prevención de incendios y la protección del ecosistema costero. También citan riesgos por mareas, temporales nocturnos o residuos abandonados.

La vigilancia suele intensificarse en verano, con intervención de policías locales y Guardia Civil para hacer cumplir las ordenanzas municipales. Los controles aumentan en noches festivas y fines de semana.

En cualquier caso, la clave es que la sanción no depende de una única ley estatal, sino del municipio concreto. Por ello, la misma conducta puede recibir respuestas distintas según la localidad.

Antes de dormir o instalar cualquier estructura en la playa, es necesario consultar la ordenanza local, ya que la misma conducta puede ser legal en un lugar y sancionada con hasta 1.500 euros en otro.

Conviene informarse previamente mediante canales oficiales municipales, revisar señalización visible, preguntar a servicios turísticos locales y conservar capturas de normas publicadas, porque cambios temporales por eventos, obras, alertas meteorológicas o campañas ambientales pueden endurecer controles, horarios, accesos permitidos y cuantías sancionadoras aplicables vigentes actualmente allí durante verano cada temporada turística anual.