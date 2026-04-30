Ni Manuel ni José: este fue el nombre más común de hombre en España en 2025

Archivo - Alba Mayoral posa con su hija Lucía Pérez Mayoral, que ha sido el primer bebé nacido en 2025 en España, - Europa Press -

Aunque muchos pensarían en Manuel o José, el nombre masculino más frecuente en España en 2025 volvió a ser Antonio, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El registro nacional confirma que este nombre continúa liderando la clasificación entre la población residente, por delante de otros clásicos muy asentados desde hace décadas.

La estadística refleja que los nombres tradicionales mantienen un peso enorme en España, sobre todo entre generaciones nacidas entre los años cincuenta y ochenta.

Tras Antonio aparecen Manuel y José, dos nombres históricos que siguen muy presentes en millones de documentos oficiales, padrones y registros familiares.

El listado masculino más repetido también incluye nombres como Francisco, David, Daniel, Javier o Juan. Esa mezcla muestra dos realidades distintas.

Por un lado, los nombres clásicos vinculados a la tradición familiar y por otro lado nombres que se popularizaron a partir de los años noventa y dos mil.

Sin embargo, cuando se observan los nombres de los recién nacidos, la tendencia cambia con claridad.

Entre los bebés nacidos en los últimos datos disponibles del INE destacan Mateo, Hugo y Martín entre los niños, mientras que entre las niñas sobresalen Sofía, Lucía y Martina. Esto confirma un relevo generacional evidente en la elección de nombres.

Junto a esa renovación también gana fuerza la influencia internacional.

Cada vez son más comunes en España nombres de origen extranjero como Liam, Noah, Dylan, Thiago, Ethan o Gael en niños, así como Emma, Mia, Chloe, Olivia o Valentina en niñas.

La evolución social y cultural de España también se refleja en los nombres propios. Hace décadas predominaban las tradiciones familiares y religiosas, mientras que hoy influyen más las modas, la televisión, el deporte o las redes sociales. Elegir nombre se ha convertido en una decisión mucho más personal.

No todos lideran todavía la clasificación general, pero sí aparecen con más frecuencia en guarderías, colegios y registros recientes.

En grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga su presencia es especialmente visible por la diversidad demográfica y por una mayor apertura a tendencias internacionales.

También influye el aumento de población nacida en el extranjero y de familias mixtas.

España lleva años registrando una sociedad más diversa, algo que termina reflejándose en los nombres elegidos para los hijos.

El nombre masculino más frecuente en España continúa siendo Antonio. Pero al mismo tiempo, nombres importados cada vez más presentes anticipan un mapa mucho más variado para las próximas décadas.