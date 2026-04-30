La DGT cambia las normas: usar el móvil parado en un semáforo supone hasta 6 puntos del carnet

Imagen de un atasco en una operación salida. Jesús Hellín / Europa Press

Usar el teléfono móvil mientras el coche está detenido en un semáforo en rojo también puede acarrear sanción.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que una parada momentánea no elimina las obligaciones del conductor al volante. Muchos aprovechan esos segundos para leer mensajes, responder una llamada o mirar el navegador.

Sin embargo, mientras el vehículo siga en la calzada y no esté estacionado, se considera que continúa en circulación.

La actual Ley de Tráfico endureció las sanciones relacionadas con el uso del móvil.

Sujetar el teléfono con la mano mientras se conduce está castigado con una multa de 200 euros y la retirada de 6 puntos del carnet.

Esa sanción puede aplicarse también cuando el coche está parado de forma temporal en un atasco, ante un paso a nivel o en un semáforo. El criterio general es que el conductor debe mantener la atención en todo momento.

Desde Tráfico recuerdan que en esas situaciones puede cambiar la señalización, cruzar un peatón o arrancar el tráfico de forma repentina. Una distracción de apenas unos segundos puede acabar en alcance o maniobra peligrosa.

Los agentes valoran cada caso concreto durante la denuncia, pero la recomendación oficial es clara; no manipular nunca el móvil mientras se está al volante, aunque el coche no circule.

Sí está permitido utilizar manos libres o sistemas integrados del vehículo, siempre que no comprometan la seguridad necesaria para conducir.

La DGT aconseja programar la ruta antes de salir, detenerse en una zona segura si es necesario usar el teléfono y activar las notificaciones durante el trayecto. Las distracciones continúan siendo una de las principales causas de accidente en España. Mirar el móvil en un semáforo puede resultar mucho más caro que unos segundos de espera.