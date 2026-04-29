La Fundación Cajasol y la Universidad de Sevilla se unen para poner en valor a la Generación del 27

Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, durante la firma del convenio. Fundación Cajasol

La Fundación Cajasol y la Universidad de Sevilla (US) pondrán en valor el legado de la Generación del 27 de la que el próximo año se cumplirá el centenario de su momento fundacional en la capital andaluza.

Lo harán a través de la firma de un convenio de colaboración que ha tenido lugar este miércoles y con el que impulsará el programa cultural Congreso Internacional Recuérdalo a otros. En torno al 27: nuevas aproximaciones críticas además de un amplio repertorio de actividades culturales destinadas a ensalzar a los escritores.

El acuerdo, que establece una aportación económica de hasta 85.000 euros, ha sido rubricado en Sevilla por el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas.

El Congreso Internacional Recuérdalo a otros. En torno al 27: nuevas aproximaciones críticas se celebrará desde el 1 al 5 de febrero de 2027 en la Facultad de Filología y reunirá a destacados investigadores nacionales e internacionales para revisar, desde nuevas perspectivas, la obra, el contexto y la vigencia cultural de la Generación del 27. También analizarán el impacto cultural que este grupo literario sigue teniendo en la literatura española.

El acto estará coordinado por los profesores de la institución Carlos Peinado Elliot y Manuel Ángel Vázquez Medel y contará con sesiones académicas matinales y con un programa cultural abierto a la ciudadanía.

La coordinación institucional corre a cargo de la profesora de la US Lola Pons Rodríguez, mientras que Clara Marías, también profesora de la Universidad de Sevilla, dirige el programa cultural.

Entre el resto de actividades previstas, destaca la exposición El panorama escénico de la Generación del 27, que se celebrará en la Sala Murillo de la Fundación Cajasol entre enero y marzo de 2027.

También tendrá lugar un ciclo de conferencias con figuras como Luis Antonio de Villena o Alberto Conejero presentaciones literarias, encuentros con editoriales, un recital poético y un ciclo de conciertos que incluirá las actuaciones de Sheila Blanco, Carlos Mena y Amancio Prada, entre otros. Asimismo, la Fundación Cajasol acogerá una recepción institucional para los congresistas.

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha subrayado la importancia de este acuerdo para reforzar el compromiso de la entidad con la cultura y la creación contemporánea.

"La Generación del 27 es uno de los grandes tesoros literarios de nuestra historia, y apoyar un proyecto de esta envergadura es una forma de seguir acercando su legado a la sociedad. Para la Fundación Cajasol es un orgullo colaborar con la Universidad de Sevilla en una iniciativa que combina excelencia académica, divulgación cultural y participación ciudadana", ha destacado.

Por su parte, la rectora de la US, Carmen Vargas Macías, ha señalado que "este acuerdo permite aunar el rigor académico que aporta la Universidad de Sevilla con la capacidad de proyección cultural de la Fundación Cajasol para celebrar una de las grandes efemérides de la historia de la literatura en España".

Finalmente, el presidente de la Fundación Cajasol ha querido subrayar el carácter abierto del programa: "Queremos que Sevilla viva este homenaje como un acontecimiento cultural de ciudad, con actividades accesibles y de calidad que conecten pasado y presente".