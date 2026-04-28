Ni Andalucía ni Ceuta: esta es la Comunidad Autónoma más pobre de España según el INE

Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al ejercicio 2025, arrojan una fotografía clara sobre la distribución de la renta por hogar en España.

Contra lo que podría pensarse por percepción general o por titulares anteriores, no son ni Andalucía ni Ceuta las regiones con menor renta media. Ese puesto lo ocupa Extremadura, con una renta media por hogar de 30.519 euros anuales.

Este dato sitúa a Extremadura como la comunidad autónoma más pobre del país en términos de ingresos medios por hogar, consolidando una tendencia histórica marcada por factores estructurales como el menor peso industrial, la dispersión poblacional o la limitada atracción de grandes inversiones.

A pesar de los avances en infraestructuras y políticas de cohesión, la región sigue mostrando dificultades para converger con la media nacional.

Por detrás de Extremadura se sitúa Andalucía, con una renta media por hogar de 33.078 euros. Aunque la comunidad andaluza ha experimentado un crecimiento económico sostenido en los últimos años, especialmente en sectores como el turismo y los servicios, continúa arrastrando una brecha significativa respecto a las regiones más prósperas.

La elevada tasa de desempleo estructural y la temporalidad laboral son algunos de los factores que explican esta posición.

En tercer lugar aparece Castilla-La Mancha, con 33.499 euros de renta media por hogar. Esta comunidad, con una economía basada en la agricultura, la industria agroalimentaria y ciertos polos industriales, presenta también retos en cuanto a diversificación económica y retención de población joven, lo que impacta directamente en sus niveles de renta.

Las más ricas

En el extremo opuesto del ranking se encuentran las comunidades con mayor renta por hogar.

Comunidad de Madrid lidera la clasificación con 47.375 euros, seguida muy de cerca por el País Vasco (46.537 euros) y la Navarra (46.136 euros).

Estas cifras reflejan economías más diversificadas, con mayor peso de sectores de alto valor añadido como la tecnología, las finanzas o la industria avanzada, además de niveles de empleo más estables y salarios medios más elevados.

Desigualdad

La brecha entre la comunidad con menor renta (Extremadura) y la de mayor renta (Madrid) supera los 16.800 euros anuales por hogar, una diferencia que pone de manifiesto las desigualdades territoriales existentes dentro del país.

Este fenómeno no es nuevo, pero sigue siendo uno de los principales desafíos para las políticas públicas, especialmente en el ámbito de la cohesión territorial y social.

Según explica el propio INE en sus informes sobre condiciones de vida y distribución de la renta, estos datos se elaboran a partir de encuestas representativas que analizan los ingresos netos de los hogares, incluyendo salarios, prestaciones sociales, rentas de capital y otros ingresos.

Esto permite obtener una visión bastante precisa del nivel económico real de las familias en cada comunidad.

Diversos estudios académicos y análisis de organismos como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) coinciden en señalar que las diferencias regionales en renta están estrechamente ligadas a factores como la productividad, el nivel educativo, la estructura del mercado laboral y la capacidad de atraer inversión.

En este sentido, regiones como Madrid o el País Vasco han logrado consolidar modelos económicos más robustos, mientras que otras, como Extremadura, siguen dependiendo en mayor medida de sectores menos dinámicos.