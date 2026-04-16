Confirmado por Educación: los estudiantes pueden solicitar hasta 2.700 euros de ayuda antes del 18 de mayo

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha iniciado el periodo de solicitud de las becas para el curso 2026-2027, cuyo plazo se abrió el pasado 7 de abril y permanecerá disponible hasta el 18 de mayo a las 15:00 horas.

La beca se dirige a aquellos estudiantes que vayan a cursar Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas o deportivas, estudios de idiomas o estudios universitarios, tanto de grado como de máster.

El gobierno aprobó el pasado 11 de marzo la inversión destinada a las becas MECD para el curso 2026-2027 mediante el Real Decreto 179/2026. La inversión alcanza los 2.559 millones de euros, 24 millones de euros más en comparación con el curso 2025-2026.

Una de las novedades más destacadas de la convocatoria es la mayor flexibilidad en las matrículas parciales, ya que los estudiantes que no se matriculen de todos los créditos podrán acceder a una parte de las cuantías de la beca. Incluyendo ayudas ligadas a la renta y a la residencia.

En cuanto a los estudiantes con discapacidad, la convocatoria incorpora medidas específicas para compensar las desventajas que puedan encontrar en su acceso a los estudios, incluyendo el aumento de las cuantías económicas y condiciones más favorables.

Se contemplan así incrementos en las ayudas y deducciones en la renta familiar, además de requisitos adaptados, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo.

Requisitos académicos

Los requisitos académicos para acceder a la beca MECD varían según la etapa educativa. En Bachillerato se exige haber superado la mayoría de las asignaturas del curso anterior y no repetir de forma reiterada el mismo curso.

En Formación Profesional se requiere mantener la matrícula activa y haber superado un número mínimo de módulos, asegurando así la continuidad en los estudios.

En el caso de la universidad, en primer curso es necesario matricularse de al menos 60 créditos, mientras que en cursos posteriores se debe haber aprobado un porcentaje mínimo de los créditos del año anterior, que varía según la rama de estudios (entre el 65% y el 90%).

Para los estudios de máster, se exige matricularse de un mínimo de créditos establecidos por el plan de estudios y haber obtenido una nota media adecuada en el grado previo.

En todos los casos se valora el aprovechamiento académico y la progresión del estudiante para poder mantener la ayuda.

Cuantías beca MECD

Se establecen este año distintas cuantías dentro de las becas MECD, como una ayuda fija ligada a la renta de 1.700 €, otra vinculada a la residencia de 2.700 €, una beca básica de 300 € y una cuantía por excelencia académica de entre 50 € y 125 € según la nota.

Se incluye también una cuantía variable que parte de un mínimo de 60 € y que puede aumentar en función de la situación económica y el rendimiento del estudiante.

Como solicitar la beca

Para solicitar la beca MECD, primero debes acceder a la sede electrónica del Ministerio de Educación y registrarte o identificarte mediante Cl@ve, certificado digital o usuario y contraseña.

Una vez dentro, debes iniciar una nueva solicitud y completar el formulario con tus datos personales, académicos y familiares, además de la información económica correspondiente.

Después, es importante revisar cuidadosamente todos los datos antes de enviarlos.

Habiendo realizado estos pasos el usuario presenta la solicitud dentro del plazo establecido y se guarda el justificante, quedando únicamente hacer el seguimiento del estado de la beca a través de la misma plataforma por si se requiere aportar documentación adicional.

Ayudas por desplazamiento

En la convocatoria se incluyen cuantías adicionales para compensar la situación de los estudiantes que residen en territorios no peninsulares como Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Estos alumnos pueden recibir ayudas específicas por desplazamiento cuando necesitan viajar a la Península para cursar sus estudios, con importes que van desde 442 € a 623 €, según la isla o zona de residencia, y que pueden alcanzar hasta 888 € o 937 € en los casos en los que el traslado entre islas o hacia la Península implique mayor coste.

Estas ayudas se suman al resto de cuantías de la beca general y tienen como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades educativas y compensar la lejanía geográfica respecto a los centros de estudio.