La Maestranza se engalana para acoger el fin de semana del enganche con 150 carruajes y Rocío Peralta como Madrina

Sevilla se prepara para vivir uno de los fines de semana más destacados del calendario primaveral.

Los próximos 18 y 19 de mayo tendrán lugar el XII Concurso Internacional de Enganches de Tradición (CIAT) y la XL Exhibición de Enganches con la participación de más de 150 coches de caballos. Dos citas que volverán a situar a la ciudad como epicentro mundial de esta disciplina.

Organizados por el Real Club de Enganches de Andalucía, en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla y la Real Maestranza de Caballería, ambos eventos refuerzan el valor cultural, turístico y económico del enganche, especialmente en el contexto de la Feria de Abril.

El sábado tendrá lugar el XII CIAT, que reunirá a 53 participantes procedentes de países como Portugal e Italia, además de distintos puntos de España.

Del total, 50 serán aficionados y 3 profesionales, con presencia de jóvenes cocheros y participación femenina. En cuanto a los animales, el concurso contará con 145 caballos —101 de Pura Raza Española— y nueve ponis, además de diferentes modalidades de enganche, con predominio de la guarnición inglesa.

Por su parte, el domingo 19 de abril se celebrará la XL Exhibición de Enganches en la Plaza de Toros de la Real Maestranza, con la participación de 104 carruajes —56 amateurs y 48 profesionales— procedentes también de distintos países y regiones.

En el albero se darán cita 323 caballos, 25 mulos y nueve ponis, en un espectáculo que combina tradición, elegancia y patrimonio cultural.

Esta edición estará dedicada a la ciudad de Ronda, destacada por su vinculación histórica con el mundo ecuestre y su papel como referente cultural andaluz. Desde el Ayuntamiento rondeño han agradecido este reconocimiento, subrayando el honor que supone formar parte de un evento de esta relevancia.

La diseñadora sevillana Rocío Peralta será la Madrina de Honor de esta XL edición, una cita especialmente significativa por su carácter conmemorativo.

"Ser nombrada Madrina de la 40ª Exhibición de Enganches de Sevilla es un honor inmenso y una emoción difícil de describir", ha señalado. Para Peralta, este evento "es una representación viva de nuestras tradiciones, donde cada detalle —desde los carruajes hasta la indumentaria— cuenta una historia".

Durante la presentación oficial, las autoridades han coincidido en destacar el impacto del evento.

El delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, ha señalado que se trata de una iniciativa consolidada que genera un importante retorno económico y de promoción internacional para la ciudad.

En la misma línea, el presidente del Real Club de Enganches de Andalucía, Jesús Contreras, ha subrayado el objetivo de "ver de nuevo la Real Maestranza a rebosar de sevillanos y turistas que no quieren perderse este espectáculo tan nuestro".

Además del espectáculo principal, el programa incluye actividades paralelas como visitas guiadas para conocer en profundidad el mundo del enganche, así como iniciativas educativas dirigidas a escolares para acercar esta tradición a las nuevas generaciones.

Las entradas para la Exhibición ya están disponibles a precios que oscilan entre los 5 y los 12 euros, con el objetivo de facilitar el acceso a todos los públicos.

Con todo ello, Sevilla refuerza su papel como referente internacional en el ámbito ecuestre y consolida el enganche como uno de los grandes atractivos culturales vinculados a la Feria de Abril.