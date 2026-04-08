Colas kilométricas en Zara para hacerse con el vestido más elegante de la primavera: cuesta menos de 40€

Se puede llevar tanto para el día a día con unas sandalias como para algo más arreglado si se le añaden unos tacones o accesorios.

El gran protagonista de esta temporada en Inditex es un vestido midi fluido con escote halter y un poco de volumen. No es especialmente llamativo a primera vista, pero tiene ese "algo" que ha hecho que se vuelva viral en redes sociales. Tanto es así que ya hay varias tallas agotadas en muchas tiendas.

En cuanto a tallas, como suele ser habitual en Zara, está disponible en un rango que va desde la XS hasta la XL, aunque algunas ya empiezan a escasear en tienda.

El precio se sitúa en 35,95 euros, dentro de la línea de vestidos midi fluidos de la marca, que esta temporada están teniendo bastante protagonismo.

Se puede llevar tanto para el día a día con unas sandalias como para algo más arreglado si se le añaden unos tacones o accesorios. Ese punto versátil es lo que muchas compradoras están buscando ahora que empieza el buen tiempo.

En varias ciudades, algunas personas han esperado incluso antes de la apertura de la tienda para intentar hacerse con él. Y es que, según comentan en redes, el vestido se está agotando rápido y no siempre hay reposición inmediata, lo que ha generado todavía más interés.

No es la primera vez que Zara lanza una prenda que se vuelve viral, pero en esta ocasión ha sorprendido la rapidez con la que se ha extendido el fenómeno.

En cuestión de días, el vestido ha pasado de estar disponible en la web a convertirse en uno de los más buscados.

Con la primavera ya en marcha, todo apunta a que este tipo de prendas frescas y fáciles de llevar seguirán marcando tendencia. Mientras tanto, quien quiera este vestido tendrá que armarse de paciencia… o de suerte.