Es oficial: Multas de hasta 600 euros a los restaurantes por cobrar el pan y los picos

La clave es que el cliente debe dar su consentimiento explícito.

En España, muchos consumidores han vivido la situación de sentarse en un bar, ver que en la mesa aparecen pan, picos o aperitivos, y luego encontrarse con un cargo en la cuenta.

Aunque tradicionalmente se ha considerado un "detalle" del establecimiento, la normativa española deja claro que cobrar estos productos sin que el cliente los haya pedido puede ser ilegal.

La base legal se encuentra en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que establece que cualquier producto o servicio que se cobre debe ser claramente informado al consumidor antes de su aceptación.

Según esta normativa, los bares y restaurantes deben mostrar los precios de todos los productos y servicios, ya sea en la carta, en un cartel visible o mediante aviso directo al cliente. Si no se cumple esta obligación, el cobro puede considerarse una práctica abusiva.

En concreto, las sanciones por incumplimiento de estas obligaciones en el ámbito de los consumidores varían según la gravedad.

En la mayoría de los casos, se consideran infracciones leves y conllevan multas que oscilan entre 100 y 600 euros.

Las infracciones graves o reiteradas, aunque menos comunes, pueden aumentar la sanción hasta varios miles de euros en función de la comunidad autónoma.

La clave, según expertos en consumo, es que el cliente debe dar su consentimiento explícito para que cualquier artículo que no haya solicitado pueda ser cobrado.

Esto incluye pan, picos, aceitunas o cualquier aperitivo que se sirva como cortesía. De lo contrario, el consumidor tiene derecho a negar el pago y, en caso de conflicto, solicitar la hoja de reclamaciones para que la autoridad de consumo investigue el caso.

No es un "servicio complementario"

Marta Núñez, abogada, explica que "muchos establecimientos siguen considerando el pan y los picos como un servicio complementario".

Sin embargo, aclara que existe una legislación al respecto que apunta que "si no se pide o no está informado, cobrarlo constituye una práctica abusiva". "El consumidor tiene derecho a no pagarlo y a reclamar en caso de cobro indebido", insiste.

Este cambio en la interpretación de la normativa busca proteger al consumidor y fomentar la transparencia en el sector de la hostelería. Así, los bares deben informar correctamente y los clientes pueden disfrutar de su comida sin sorpresas en la cuenta.

Así, aunque el pan y los picos en la mesa parecen un detalle inofensivo, cobrarlos sin autorización puede acarrear sanciones de entre 100 y 600 euros, reforzando los derechos de los consumidores frente a prácticas abusivas en restaurantes y bares.