Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar Animal prohíbe estas prácticas hacia las mascotas con multas de hasta 200.000 euros

La mutilación de mascotas por motivos estéticos está prohibida en España desde la entrada en vigor de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que establece sanciones de hasta 200.000 euros para quienes practiquen este tipo de intervenciones sin justificación veterinaria.

La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), prohíbe expresamente "practicar al animal mutilaciones o modificaciones corporales permanentes", salvo cuando exista una necesidad terapéutica o sanitaria acreditada por un veterinario colegiado.

La ley deja claro que no puede servir de justificación ningún motivo funcional o estético, como el corte de orejas o de rabo en perros, una práctica que durante años ha sido habitual en algunas razas.

Además, el régimen sancionador establece que las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, con multas que van desde los 500 euros hasta los 200.000 euros en los casos más graves.

En concreto, las infracciones muy graves pueden ser castigadas con sanciones económicas de entre 50.001 y 200.000 euros, además de otras medidas como la retirada del animal o la prohibición de tener mascotas.

El objetivo de la normativa es reforzar la protección de los animales de compañía y evitar prácticas que les causen sufrimiento o daños físicos sin justificación médica, en línea con el reconocimiento legal de los animales como seres sintientes.

Sin beneficios para el animal

El veterinario José Manuel Martín explica que este tipo de intervenciones "no tienen ningún beneficio para el animal y responden únicamente a criterios estéticos o de tradición".

Según señala, "cortar orejas o rabo puede provocar dolor, infecciones, problemas de comportamiento e incluso dificultades en la comunicación del animal con otros perros".

Martín subraya que la ley supone un avance importante en materia de bienestar animal: "La cirugía veterinaria solo debe realizarse cuando sea necesaria para la salud del animal. Con esta normativa se protege al animal frente a prácticas innecesarias que antes se normalizaban".

El especialista también destaca la importancia de la concienciación social alegando que "muchos propietarios aún desconocen que estas prácticas están prohibidas y que pueden enfrentarse a sanciones muy elevadas"

"Es fundamental informar para evitar infracciones y, sobre todo, para garantizar el bienestar de las mascotas", insiste.

Con esta medida, España se alinea con otros países europeos que ya habían prohibido las mutilaciones estéticas en animales, reforzando el marco legal de protección y endureciendo las sanciones frente al maltrato.