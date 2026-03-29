Es oficial: conducir siempre por el carril de la izquierda es sancionable: "Es una de las normas más incumplidas"

Circular de manera continuada por el carril izquierdo no solo es ilegal, sino que aumenta el riesgo de accidentes. Por eso está sancionado. Europa Press

En 2025 las carreteras españolas registraron un total de 1.119 fallecidos. Entre las causas más habituales de estos accidentes se encuentran el uso del móvil mientras se conduce, no abrocharse el cinturón de seguridad y conducir bajo la influencia de drogas o alcohol.

A estas imprudencias se suma otra infracción común, permanecer de manera constante en el carril izquierdo sin necesidad de adelantar.

Esta práctica ralentiza la circulación provocando atascos y aumenta el riesgo de siniestros, sobre todo los relacionados con colisiones entre numerosos vehículos al cambiar bruscamente de carril.

Circular de manera continuada por el carril izquierdo no solo es ilegal, sino que aumenta el riesgo de accidentes. Por eso está sancionado.

"Recibimos muchas quejas de conductores por gente que se mantiene en el carril izquierdo sin necesidad", asegura Fernando Pérez, guardia civil de tráfico en la provincia de Sevilla.

Esto, según el agente, "provoca retenciones, adelantamientos peligrosos y estrés al resto de usuarios. La ley es clara, si no estás adelantando, debes ocupar el carril derecho".

Adelantamiento antirreglamentario

Otras maniobras peligrosas incluyen el uso incorrecto de los carriles y los cambios bruscos de dirección entre ambos.

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), el adelantamiento antirreglamentario es el factor concurrente más frecuente en los siniestros con víctimas, estuvo presente en el 43 % de estos accidentes y en el 61 % de los fallecidos, evidenciando así el alto riesgo de esta maniobra.

El Artículo 83 del Reglamento General de Circulación establece que el carril izquierdo debe utilizarse únicamente para adelantamientos. No respetar esta norma se considera una infracción grave, con multas de hasta 200 euros, según recuerda la DGT.

La vigilancia aérea es fundamental para asegurar el cumplimiento de estas normas.

Los helicópteros Pegasus, operados por la Guardia Civil de Tráfico, tienen incorporados equipos con cámaras giroestabilizadas de alta precisión que permiten detectar infracciones desde gran altura y distancia, reforzando así el control sobre las carreteras.