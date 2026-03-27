IA, marketplaces y eficiencia operativa, a debate en la X edición del Ecommerce Tour Sevilla

La décima edición del Ecommerce Tour Sevilla ha reunido este jueves 26 de marzo de 2026 a destacados profesionales del sector en una jornada marcada por ponencias, mesas redondas y espacios de networking.

Es el evento de referencia del comercio electrónico en Andalucía organizado por Ecommerce News.

Bajo el lema 'Una pera de evento', la cita reunió a más de 20 speakers de primer nivel procedentes de empresas como MilfShakes, Wikifarmer, Farmaciasdirect, CTT Express, Masaltos, SinVello, Todo Campers, Fractional, Embacor y el Instituto Halal, entre otras.

La jornada arrancó con una de las ponencias más disruptivas del día. Juan Miguel Mínguez, COO de MilfShakes, la marca impulsada por el influencer Nil Ojeda, explicó cómo la compañía ha logrado multiplicar sus ingresos por diez en tan solo 18 meses aplicando una estrategia radicalmente diferente, content-first y campaña antes que producto.

"Lo que hacemos es preguntarnos qué mola, qué le gusta a la GenZ. Desde la idea construimos el producto, no al revés", afirmó Juan Miguel Mínguez, COO de MilfShakes.

Con 27 drops lanzados, cada uno con su propia identidad visual y narrativa, MilfShakes ha conseguido estar nominada a más de 10 premios del sector y aparecer en más de 100 medios.

Mínguez subrayó que la clave para conectar con el público joven es el consumo activo de sus mismos contenidos y la incorporación de talento nativo digital en los equipos de decisión.

Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial centró gran parte del debate de la jornada.

En una mesa redonda moderada por José Antonio Vico, Chief Digital Officer de De Ruy, los representantes de Farmaciasdirect, Farmaciabarata y Grupo Bluco, se coincidió en que la IA ya no es una promesa de futuro, sino una herramienta operativa que determina hoy quién vende más y mejor.

Álvaro Pita, CTO de Farmaciasdirect, explicó que el gran reto no es acceder a la IA, sino preparar el dato correctamente para que funcione.

Alejandro Orviz, CEO de Grupo Bluco, alertó sobre los riesgos de los modelos monolíticos y abogó por arquitecturas modulares donde la IA pueda intervenir en cada capa del negocio.

Miguel Colmenero, director de Negocio de Wikifarmer, presentó uno de los proyectos más singulares del día; un marketplace B2B de productos agrícolas construido desde Sevilla con vocación global, respaldado por una ronda de inversión de más de 7 millones de euros.

"Estamos en un entorno en el que nuestros compradores van a ser, muy pronto, una máquina", dijo Miguel Colmenero, director de Negocio de Wikifarmer.

Vicente Saus, administrador de cuentas de Ecommalia, desmontó algunos de los mitos más comunes sobre el gigante del ecommerce.

Su mensaje fue claro, Amazon es rentable, pero no para todos los negocios ni para todos los productos. El SEO interno, la logística y el estudio de márgenes reales son las variables que marcan la diferencia entre construir negocio o perder dinero a gran velocidad.

Por su parte, Carmen Brioso, CMO en Fractional, amplió el debate con una reflexión sobre los peligros de priorizar la facturación frente a la rentabilidad.

A través de un caso práctico, un ecommerce de farmacia que perdía dinero vendiendo leche infantil por comparadores de precio, ilustró cómo la captación masiva sin un sistema de growth puede convertirse en escalar un problema en lugar de escalar un negocio.

"Cuando todo es urgente, nada es urgente. Más trabajo no siempre equivale a más ventas", afirmó Carmen Brioso, CMO Fractional.

CTT Express presentó su apuesta por la entrega proactiva y la logística inversa a través de una red de más de 20.000 puntos y 1.000 lockers en España.

Miguel Ángel Márquez, jefe de ventas de la Zona Sur, destacó que la compañía acaba de crear un departamento específico de IA para mejorar la experiencia de entrega.

Embacor, por su parte, puso sobre la mesa la importancia del embalaje sostenible como herramienta de comunicación de marca.

Patricia Gallego, socia y CMO de Embacor, explicó que cada paquete es una oportunidad de transmitir los valores de la empresa y que la sostenibilidad ya no es opcional, sino un estándar que los consumidores exigen.

La mesa redonda 'Back to 2016' moderada por Gabriel Mulero, Founder & CEO en CSengine permitió comparar el ecommerce de hace una década con el actual.

Empresas como Mariquita Trasquila, Visual Click, Spagnolo y Tramas+ compartieron su transformación digital, coincidiendo en que el stock unificado, la automatización y la exigencia del usuario han sido los grandes motores del cambio.

La pandemia fue señalada como el punto de inflexión que elevó el listón logístico de todo el sector.

Salva Raya, CEO de SinVello, explicó cómo la estandarización total de procesos y un CRM propio con KPIs en tiempo real han permitido a la compañía escalar hasta 250 centros en España.

La marca ya ha iniciado su expansión en Italia y prepara su entrada en Francia con un modelo de centros propios antes de abrir el modelo de franquicia internacional.

Paula Triviño, responsable de Marketing de Todo Campers, ilustró cómo una tienda especializada en accesorios para furgonetas puede convertirse en referente de ecommerce gestionando más de 5.000 referencias.

Mercados, India y más allá

El cierre de la jornada miró hacia afuera. Bárbara Ruiz Bejarano, responsable de relaciones internacionales del Instituto Halal, abrió los ojos a los asistentes sobre el potencial del mercado islámico más allá de la alimentación, certificaciones de servicios, finanzas y farmacia, con especial foco en el Sudeste Asiático y los países del Golfo.

Rajesh Nihalani compartió su visión sobre India como el mercado de mayor oportunidad para las marcas españolas en el horizonte 2030.

Con 900 millones de personas conectadas, entregas de quick commerce garantizadas en 10 minutos y un reciente acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.

India ofrece una ventana histórica. Su consejo es la entrada vía marketplace para validar producto y precio, siempre con un socio local que conozca los 22 idiomas y la burocracia del país.